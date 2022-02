“Inarrivabile” Belen Rodriguez, un tris di FOTO sensazionali: pura magia!

La splendida conduttrice televisiva argentina Belen Rodriguez ha sorpreso tutti con una tripletta di foto da paura: vediamole insieme…

La bellissima ex moglie del noto ballerino Stefano De Martino ha condiviso tre foto da infarto: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Nelle immagini Belen indossa un outfit total black, che comprende una giacca, un paio di pantaloni ed una borsetta: la Rodriguez detta le leggi della moda!

Una cosa è certa: la meravigliosa showgirl sa sempre come non passare mai inosservata!

Nel primo scatto del post la favolosa trentasettenne posa con il corpo di profilo ed il volto girato a favore di fotocamera, mentre fissa l’obbiettivo, si tocca il mento con la mano ed assume un’espressione piuttosto perplessa.

Ecco, dunque, le foto che tutti state aspettando…

Belen Rodriguez, il paradiso in una FOTO: guardarla è un piacere immenso per gli occhi! Un fan: “Sei la numero 1”

Nella seconda foto del post, Belen viene immortalata con il volto girato a tre quarti, gli occhi chiusi ed un sorriso accennato sul viso: resisterle è impossibile!

Nel terzo ed ultimo scatto, infine, la Rodriguez è stata fotografata a figura intera, mentre scende le scale, si tocca il petto con una mano e rivolge lo sguardo verso il basso: mai vista tanta bellezza in un solo post!

Le immagini sono state bombardate di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Inarrivabile“; “Resti la più bella di tutte”; “Infallibile sempre e in ogni contesto: sei la numero uno!” oppure “Ma quanto sei bella con la frangia? Ti dona…”.

I suoi post sono come una droga per i fan: non ne possono fare a meno!

Non c’è dubbio: la meravigliosa modella argentina è il mix perfetto tra bellezza, fascino, sensualità, classe ed eleganza.