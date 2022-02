Terminata l’esperienza al Festival di Sanremo, Sangiovanni è tornato a casa e si è riunito alla fidanzata Giulia Stabile. I due hanno trascorso del tempo insieme, ma non totalmente da soli

Non è passato inosservato il debutto sul palco del Festival di Sanremo del giovane Sangiovanni che con il brano “Farfalle” è riuscito a sfiorare il podio. Quinto posto per lui che in poco più di un anno è riuscito a raggiungere risultati davvero sorprendenti. In attesa di poter ascoltare il suo primo album “Cadere Volare“, in uscita l’8 aprile, l’artista si è preso qualche giorno di riposo.

Sangiovanni non ha perso tempo e dopo essere tornato a casa si è ricongiunto con la fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, che l’ha supportato a distanza per tutta la durata del Festival. I due hanno trascorso dei teneri momenti insieme, di cui hanno condiviso alcune immagini sui social.

Giulia Stabile, Sangiovanni e il “terzo incomodo”: l’incontro che ha scatenato la reazione dei fan

Per la felicità dei loro numerosissimi fan, che li sostengono tanto individualmente quanto in coppia, Sangiovanni e Giulia Stabile sono tornati a farsi vedere insieme sui social in due occasioni speciali. Una di queste li vede trascorrere del tempo come volontari presso un’associazione per animali, mentre coccolano e si divertono con alcuni cani.

Nonostante la volontà di vivere la propria relazione nel privato capita che vengano condivisi alcuni momenti di quotidianità che li ritraggano più complici che mai. È il caso della storia pubblicata su Instagram che vede il cantante e la ballerina mentre trascorrono una serata a casa, sul divano, con delle maschere sul viso.

Non sono tuttavia da soli, insieme a loro un “terzo incomodo” speciale. Si tratta del padre di Giulia Stabile che ha preso parte a questo momento di relax. I fan hanno immediatamente commentato il video, riportando a galla una conversazione che la coppia ebbe all’interno della scuola di “Amici“, dove si sono conosciuti e innamorati.

“Io dico che piaci a mio papà“, aveva espresso la ballerina. Ad oggi la famiglia Stabile ha “adottato” il giovane cantante che trascorre insieme a loro del tempo ogni volta che si trova in quel di Roma. Oltre a voler passare del tempo insieme alla fidanzata, Sangiovanni si trova in città per partecipare alla puntata di “Amici” che andrà in onda domenica 13 dicembre, dove canterà il brano presentato al Festival di Sanremo.