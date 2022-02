Conoscete Olivia Testa? È la prima figlia di Susanna Biondo, la moglie di Fiorello. Ecco la verità sul loro rapporto

Fiorello, uno dei più grandi showman del nostro spettacolo, è amatissimo dal pubblico ma è anche molto riservato. Sappiamo molto di lui dal punto di vista della carriera ma poco sulla sua vita privata. Sapete che ha cresciuto una bambina come se fosse sua figlia anche se non lo è veramente?

Si tratta di Olivia Testa, la figlia maggiore di Susanna Biondo, sua attuale moglie, e dell’imprenditore Edoardo Testa. La giovane è nata nel 1993 ed è rimasta sempre lontana dai riflettori. Proprio lei è stata cresciuta dallo showman siciliano come se fosse sua figlia, proteggendola dal gossip e dalle chiacchiere. Di lei si sa poco ma c’è una particolarità che non passa inosservata.

Olivia Testa ed il rapporto con Fiorello, la verità

Ma qual è il rapporto che c’è tra Olivia Testa e Fiorello? Come detto la primogenita della moglie di Fiore si tiene lontano dalla ribalta e compare solo raramente, per qualche evento, affianco alla coppia con la quale è cresciuta.

Olivia e Rosario hanno, infatti, un bellissimo rapporto, intimo e fatto di complicità. Fiorello e Susanna, che hanno dato alla luce una figlia, Angelica nata nel 2006, vivono a Roma e molto probabilmente anche Olivia vive nella Capitale con quelli che per lei sono i suoi genitori. Su Angelica è nota una dolce curiosità: il suo nome è stato scelto proprio da Olivia che ha preso spunto da una canzone delle Vibrazioni.

Ma nello specifico come vivono la quotidianità Fiorello e Olivia? Proprio lo showman tempo fa ha raccontato che lui proprio non riesce ad arrabbiarsi con le sue figlie. “Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono” ha detto a Vanity Fair.

Le rarissime volte che succede però Olivia gli ripete sempre la stessa frase: “Tu non sei mio padre”. E Fiore come risponde? A suo modo, quello ironico che fa parte del suo carattere: “È vero, non sono il tuo padre naturale. Sono il tuo padre frizzante”.