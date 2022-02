Il Volo, durissima la critica di una professionista che rischia di compromettere la loro carriera. Ecco chi ha inflitto il duro colpo al gruppo

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, membri del celebre gruppo “Il Volo“, sono stati protagonisti di una grave critica che lede profondamente la loro immagine. A muovere dei dubbi sulle reali capacità tecniche dei cantanti è una grande professionista del settore molto stimata.

La carriera del complesso pop con riferimenti alla musica classica ha inizio nel talent show indirizzato ai concorrenti più piccoli “Ti lascio una canzone“, condotto da Antonella Clerici. Il vero successo arriva nel 2010, quando pubblicano il primo album, il cui titolo prende il nome dal gruppo, che segna il loro esordio anche all’estero.

Nel 2015 partecipano al Festival di Sanremo con “Grande Amore“, brano che li porta alla vittoria dell’edizione e alla partecipazione dell’Eurovision Song Contest, dove conquistano il terzo posto. Attualmente vantano la pubblicazione di ben 7 album in studio e numerose tournée alle loro spalle.

Impegnati nel tour mondiale, annunciano il ritorno nei palazzetti italiani di Torino, Milano e Roma previsto per dicembre. E mentre sui social condividono informazioni sulle date dei prossimi concerti, un’importante voce dell’opera lirica esprime il proprio giudizio in modo perentorio.

Katia Ricciarelli contro Il Volo: le sue parole

Protagonista indiscussa dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, proprio per la sua schiettezza e e la forte personalità, Katia Ricciarelli non risparmia alcune dichiarazioni in riferimento al famoso gruppo Il Volo. Non è la prima volta che la celebre soprano esprime un parere controverso all’interno del reality, ma l’ultimo non riguarda la sfera personale.

Questa volta tocca a Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone pagarne le spese, protagonisti di un giudizio professionale dell’attrice, molto stimata nel settore. Le parole della cantante lirica si rivolgono alla definizione di “tenori” generalmente riservata al gruppo, ritenuta non corretta. Uno dei motivi che giustifica la sua posizione è proprio la giovane età dei cantanti quando iniziarono la loro carriera.

Sempre secondo la soprano, un tale anticipo avrebbe in qualche modo compromesso le corde vocali dei membri, con relative capacità tecniche. Mentre si attende la risposta dei diretti interessati, i fan del gruppo si sono già schierati in difesa dei cantanti, criticando il grave giudizio.