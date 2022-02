Roberta Di Padua, il motivo per cui non tornerà a “Uomini e Donne”. Nessuno lo avrebbe mai sospettato, è tutto assurdo…

La dama di Cassino è stata per molti anni il volto più seguito di “Uomini e Donne”. Roberta Di Padua, che si è distinta sia per la propria sconvolgente sensualità, sia per il carattere determinato e travolgente, ha intrecciato molte relazioni all’interno del dating show. La più importante, quella con Riccardo Guarnieri, l’ha portata a maturare la convinzione di abbandonare il programma.

Purtroppo, tra i due le cose non si sono evolute come entrambi avrebbero sperato. Proprio alla luce di questo fallimento, i fan si sono più volte domandati come mai la dama non abbia fatto ritorno nel programma. La risposta potrebbe risiedere in un avvenimento che, all’epoca, diede scandalo e rimase a lungo sotto gli occhi di tutti.

Roberta di Padua, perché non tornerà a “Uomini e Donne”. Nessuno aveva capito cosa c’è dietro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Fig**a imperiale” Anna Tatangelo alza la gonna ed è il paradiso. Le FOTO accendono la domenica

Roberta Di Padua, per molti anni, è stata la dama più seguita e corteggiata di “Uomini e Donne”. Solo l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri, tuttavia, stregò il suo cuore al punto tale da convincerla ad abbandonare il programma insieme a lui. A distanza di mesi dalla fine della loro storia, tuttavia, sono moltissimi i followers che si chiedono come mai Roberta non abbia tentato nuovamente la sorte nel programma.

La risposta, di fatto, potrebbe risiedere in un avvenimento che, all’epoca, mise in seria difficoltà la dama. Quando la Di Padua e Guarnieri tornarono in studio per annunciare la fine del loro rapporto, infatti, Riccardo sganciò una vera e propria bomba sull’ormai ex fidanzata, sostenendo che quest’ultima lo avesse convinto a simulare dei litigi per rimanere più a lungo in trasmissione.

Un’accusa che Roberta aveva immediatamente rigettato e rispedito al mittente, ma che parve mutare drasticamente l’immagine della dama agli occhi di Maria De Filippi. Quest’ultima, che all’epoca del confronto non osò né proferire parola né schierarsi, non la invitò più all’interno del programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> De Martino su Belen Rodriguez “Non avrei problemi se…”. L’ostacolo al ritorno di fiamma

Probabilmente, le insinuazioni del Guarnieri hanno spinto Maria De Filippi a tagliare definitivamente i ponti con la dama di Cassino. Questa, al momento, sembrerebbe essere l’unica spiegazione plausibile all’assurda situazione.