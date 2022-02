Amadeus e sua moglie, il vero motivo della separazione

L’amatissimo conduttore è felicemente sposato con Giovanna Civitillo da tanti anni ma non è stata lei l’unica donna della sua vita.

Amadeus e Giovanna Civitillo si conobbero nel 2003 durante il programma ”L’Eredità” quando lui ne era al timone e lei una delle ballerine. I due si fidanzarono e poi si sposarono, dando alla luce nel 2009 il piccolo Josè.

Tuttavia per il conduttore ed ex deejay non si tratta del primo grande amore della sua vita. Prima di lei, infatti, è stato sposato con un’altra donna, si tratta di Marisa Di Martino dalla quale ebbe la sua prima figlia Alice.

In molti pensarono che il motivo della fine del suo primo matrimonio fu proprio l’incontro tra Amadeus e Giovanna. Eppure i motivi non furono quelli. Ecco tutta la verità.

Amadeus, i motivi della fine del suo primo matrimonio

Amadeus ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo riguardo la sua vita privata.

Il direttore artistico di Sanremo ha sposato Marisa Di Martino nel 1993 e il suo testimone di nozze fu proprio l’amico fraterno suo compagno anche sul palco dell’Ariston, Rosario Fiorello.

Dal matrimonio con Marisa, nel 1997 nacque la bellissima primogenita del conduttore, Alice Sebastiani laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano e che sogna di entrare nel mondo della moda, sempre sostenuta da suo padre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ————> Michelle Hunziker, le lacrime per la persona più cara: “Voglio dire una cosa a Tomaso”

Quello tra Amadeus e Marisa fu un matrimonio felice fino ai primi anni del 2000 quando i due decisero di separarsi.

Tuttavia non è stata Giovanna Civitillo a scaturire il motivo della rottura con la sua prima moglie, nonostante le date coincidano cronologicamente, la bella campana ha solo rappresentato una via di fuga per un matrimonio che era già giunto al capolinea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ————> “Domenica In”, il cantante gela Mara Venier: “A Sanremo sono stato minacciato”

Di recente Giovanna e Amadeus hanno potuto sposarsi anche in chiesa, attendendo l’annullamento del primo matrimonio del conduttore alla Sacra rota.