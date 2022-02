Ospite dell’appuntamento domenicale di “Verissimo”, Michelle Hunziker ha fatto delle rivelazioni scottanti su Tomaso Trussardi: la frase rivolta all’ex marito non è passata inosservata

Silvia Toffanin, per la puntata domenicale di “Verissimo”, ha deciso di accogliere un’ospite a dir poco eccezionale. Si tratta di Michelle Hunziker, amica storica della conduttrice e volto amatissimo dagli italiani. La svizzera, pronta ad esordire con un nuovo show intitolato “Michelle Impossible”, si è raccontata negli aspetti più intimi della propria vita, sia professionale che privata.

Dagli esordi al fianco di Pippo Baudo e Raffaella Carrà, all’amicizia con il collega Gerry Scotti, a cui Michelle ha reso grazie per averla aiutata a “muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo“. Il discorso si è poi spostato sulle tre figlie della conduttrice, che sono la sua vera e unica ragione di vita.

Inevitabile la domanda su Tomaso Trussardi, ex marito della Hunziker e padre di Sole e Celeste. Michelle, con gli occhi colmi di lacrime, non è riuscita a trattenersi in merito a questo delicato tema. Le sue parole per l’imprenditore hanno commosso la Toffanin.

Michelle Hunziker, le lacrime per la persona più cara: “Voglio dire una cosa a Tomaso”

Silvia Toffanin, dopo aver mostrato all’amica e collega un servizio sulle sue tre figlie, ha inevitabilmente tirato in ballo la questione “separazione”. Michelle, che ha ufficializzato l’addio a Trussardi soltanto poche settimane fa, ha parlato con evidente difficoltà della propria situazione amorosa, pur mostrandosi estremamente sicura delle scelte prese.

“Nella vita bisogna sempre imparare a rialzarsi dopo i momenti difficili” – ha spiegato la conduttrice elvetica, non riuscendo a contenere l’emozione – “L’importante è che le mie figlie stiano bene“. Come Silvia Toffanin non ha mancato di farle notare, Michelle, anche di fronte agli ostacoli della vita, non sembra mai perdere il sorriso che la contraddistingue.

“Ho imparato che questo è l’unico modo di vivere, reagendo di fronte alle difficoltà“, ha spiegato la Hunziker, per poi lasciarsi andare ad una confessione spiazzante su Trussardi. “Sono stati anni comunque bellissimi. Io voglio molto bene a Tomaso, e gliene vorrò sempre“: questo il messaggio che Michelle ha voluto lanciare al pubblico a casa e, indirettamente, anche all’imprenditore.

Nonostante l’immane sofferenza, Michelle sembra aver reagito con forza al dramma della separazione. Quella con Tomaso, di fatto, è stata una vera e propria favola per la magnifica conduttrice, che si è detta pronta a ripartire con più entusiasmo ed energia di prima.