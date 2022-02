“Vorrei te come maestra” Veronica Peparini apre la camicetta scoprendo le forme: la FOTO da bollino rosso

Veronica Peparini infiamma la domenica pomeriggio dei followers con uno scatto a dir poco seducente: camicetta aperta e décolleté da mozzare il fiato

La squadra di Veronica Peparini sta lentamente prendendo forma ad “Amici 2022”. La coreografa, nel cast del talent show ormai da parecchi anni, è amatissima dagli affezionati del programma, che spesso e volentieri prediligono l’atteggiamento comprensivo e gentile della professoressa di ballo, a quello severo ed implacabile dell’altrettanto famosa Alessandra Celentano.

Seguitissima anche all’interno dei suoi canali social, Veronica, all’età di 50 anni, è una bellezza che fa ancora invidia a tante colleghe più giovani. Il suo fisico spaziale, forgiato dalla sua passione per la danza, continua a stregare migliaia di followers. E proprio gli utenti, di fronte all’ultimo post della Peparini, non ci sono andati affatto leggeri con i complimenti…

Veronica Peparini apre la camicetta scoprendo le forme: la FOTO da bollino rosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Aurora Ramazzotti, dopo la separazione della mamma lei reagisce così: “non ascoltare le critiche..” – FOTO

La sensualità di Veronica Peparini, nonostante i suoi 50 anni d’età, è estrema e non sembra affatto osteggiata dallo scorrere del tempo. La maestra di ballo di “Amici”, tra le altre cose, ha persino attirato l’attenzione del suo ex allievo Andreas Müller, più giovane di lei di ben 25 anni. I due, ormai da parecchio tempo, formano una coppia inconsueta ma decisamente affiatata e complice.

La coreografa, seguitissima anche sui social, ha recentemente postato una fotogallery tratta dall’ultima registrazione di “Amici”. “Piano piano tutto prende forma.. ed io sono fiera della mia squadra“, ha scritto tramite la didascalia la Peparini, che sembra impaziente di arrivare al tanto atteso serale.

I followers, che sono attentissimi ad ogni pubblicazione della coreografa, si sono lasciati ipnotizzare dal primo scatto della compilation. La camicetta di Veronica, aperta in corrispondenza del décolleté, dona un tocco di estrema sensualità al look, in abbinamento alla gonna inguinale che esalta il punto vita e le gambe affusolate della maestra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Fig**a imperiale” Anna Tatangelo alza la gonna ed è il paradiso. Le FOTO accendono la domenica

La Peparini, classe 1971, sfoggia un fisico davvero clamoroso. “Vorrei averti come maestra“, “Una bella peperina“, “Numero uno sempre!“: così si sono espressi gli utenti sotto alla strabiliante compilation.