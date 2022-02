Parla chiaro Stefano De Martino sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. La situazione è in bilico per un motivo preciso e lui si espone. E’ il momento di rivelare la verità.

Mentre lo showman partenopeo, Stefano De Martino, è sulla bocca di tutti per il potenziale ritorno di fiamma con l’attuale conduttrice de “Le Iene“, la showgirl Belen Rodriguez, non accenna al contempo a nascondere di godere la gioia per il suo recente successo televisivo. “Bar Stella“, culminato soltanto tre settimane fa e trasmesso in onda sul secondo canale Rai, ha dato ufficialmente i suoi frutti. Ma ora è il momento di svelare al pubblico la vera chiave del loro rapporto lontano dalle telecamere.

Ravvicinatisi sempre di più nelle ultime settimane, dopo la rottura di Belen con Antonino Spinalbanese, l’onda del gossip e varii scatti fuori dall’ordinario hanno immediatamente stravolto le due personalità dell’avanspettacolo italiano. Reduci da quattro anni di matrimonio, e sorvolati a nozze nel 2013, la loro unione dimostra però di aver segnato un punto di non ritorno. Quanto di svolta reciproca. La nascita, nello stesso anno, del piccolo Saniago. A tal proposito, l’amato ex ballerino, ha voluto chiarire una volta per tutte quale sia il reale ostacolo della così inverosimilmente auspicata coppia.

De Martino su Belen Rodriguez “Non avrei problemi se…” L’ostacolo al ritorno di fiamma

Stefano non si trattiene e fa luce sull’ostacolo. “Siamo due genitori“, prima che una coppia, ha spiegato in un appello che ha presto avuto grande risonanza. “Abbiamo un legame che va oltre il matrimonio“, riferendosi in tal maniera alle attuali dinamiche di ravvicinamento tra loro.

“Sarebbe strano il contrario“, d’altronde, ammettere l’ex ballerino. Vista, innanzitutto, l’assenza di rancore a seguito della loro separazione. Ossia, sarebbe insolito: “vedere due persone che hanno un figlio che non si incontrano più“. “Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno visto insieme“, continua Stefano prendendo come esempio lampante la loro situazione prima della recente svolta sentimentale di Belen. Ma al tempo stesso: “in una madre ed in un padre che passano la domenica insieme al loro figlio“, aggiunge lo showman: “non ci vedo niente di straordinario“.

“Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia” aggiunge per rendere meglio l’idea Stefano, “come tutti i divorziati d’Italia“, illuminando il pubblico sull’importanza di saper andare, con delicatezza, “al di là di un fallimento matrimoniale“.

“Non avrei problemi ad ammetterlo“, ha poi concluso De Martino sul finale della sua ultima dichiarazione. “Se ci fosse un ritorno di fiamma” sarebbe lui stesso il primo a voler che si sappia.