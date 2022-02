Termina la sfida Milan-Sampdoria, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle del match.

Termina con il successo del Milan per 1-0 sulla Sampdoria il lunch match del 25° turno di campionato andato in scena allo stadio San Siro di Milano.

La sfida si apre dopo soli 8 minuti con Leao che porta in vantaggio i rossoneri: lancio in profondità di Maignan, il portoghese controlla, entra in area e batte il portiere avversario con un piazzato in diagonale. Nella ripresa, la squadra di Pioli prova più volte a raddoppiare e chiudere i conti, ma un’ottima prestazione del reparto difensivo e del portiere avversario impediscono ai centravanti rossoneri di trovare il gol del 2-0.

Serie A, Milan-Sampdoria: il tabellino e le pagelle del lunch match

Con i tre punti conquistati a San Siro, il Milan sorpassa Napoli ed Inter, che ieri sera si sono divise la posta in palio pareggiando 1-1 nel posticipo del pomeriggio, e conquista la vetta della classifica con i nerazzurri che, però, devono ancora recuperare una gara. Il club ligure rimane in sedicesima posizione a soli tre punti dalla zona retrocessione, in attesa delle altre gare di giornata.

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Florenzi 6,5 (89′ Kalulu s.v.), Tomori 6, Romagnoli 6,5, Calabria 6; Bennacer 6,5 (75′ Krunic 6), Tonali 6; Messias 6,5 (57’ Saelemaekers 6), Diaz 5,5 (57’ Kessié 6), Leao 7 (59’ Rebic 6); Giroud 6. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Maldini, Bakayoko. Allenatore: Stefano Pioli 6,5.

Sampdoria (3-5-1-1): Falcone 7; Bereszynski 5,5, O. Colley 6, Magnani 6; Conti 6 (53’ Vieira 6), Candreva 5,5 (85′ Sabiri s.v.), Rincon 6,5 (73′ Quagliarella 6), Thorsby 5,5 (53’ Ekdal 5,5), Murru 5,5 (53’ Augello 6); Sensi 6; Caputo 5. A disposizione: Audero, Ravaglia, Supryaga, Ferrari, Bonfanti, Trimboli. Allenatore: Marco Giampaolo 6.

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Reti: 8’ Leao (M).

Ammoniti: 10’ Rincon (S), 19’ Diaz (M), 26’ Romagnoli (M), 60’ Bennacer (M).

Espulsi: –

Note: 5′ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Leao (M).

I rossoneri torneranno in campo sabato per l’anticipo serale della 26esima giornata. La squadra di Pioli affronterà in trasferta la Salernitana, fanalino di coda della classifica. La Sampdoria, invece, sabato pomeriggio ospiterà tra le mura amiche di Marassi l’Empoli.