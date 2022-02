“Si sente già l’arrivo di San Valentino”, Le Donatella hanno sudato ‘sette camicie’ per farlo…- la FOTO compromettente

“Le Donatella” di nuovo protagoniste su Instagram con una foto compromettente che non ammette repliche: qualità indiscutibili.

Non poteva mancare il loro apporto alla causa in un bellissimo e soleggiato weekend di Febbraio. Parliamo delle sorelle “Le Donatella“, sempre più partecipative e adrenaliniche come non mai.

Giulia e Silvia Provvedi in qualsiasi periodo dell’anno riescono a rendervi felici attraverso performances uniche ed esclusive. Il loro diktat, “Le Terapiste” rispecchiano alla perfezione lo stato d’animo mai depresso, ne in preda agli ostacoli della vita.

D’altronde sono proprio queste le caratteristiche principali che hanno fatto grande il ‘duetto’ più effervescente del piccolo schermo. Da ‘X Factor‘ ad Instagram il passo è stato davvero molto breve ed ora Giulia e Silvia non hanno più la minima intenzione di fermarsi di fronte a nulla.

Andiamo a vedere nel dettaglio, il ‘regalo’ più inatteso del weekend che precede il giorno degli innamorati, ovvero San Valentino

Le Donatella, il gesto alla perfezione che rende tutti i fan felici. La FOTO è già virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧& NIKY🐻• (@ledonatellaofficial)

Altro grande successo su Instagram per le sorelle, Le Donatella sempre più attive nel segno delle visualizzazioni e di quella speciale adrenalina che non tutti possono vantare.

Da un po’ di anni a questa parte il duetto più affascinante del piccolo schermo si è evoluto in uno speciale e commovente ‘terzetto’. Accanto alle due ‘sorelle per la pelle’, di nome e di fatto a rendere le giornate più brillanti e soleggiate vi è anche la piccola figliola di Silvia Provvedi.

Nell’ultima performance la piccina è stata protagonista indiscussa e indiretta. La foto apparsa poche ore fa sulla pagina Instagram de “Le Terapiste” è già diventata virale e mette in evidenza le indiscutibili qualità di Giulia e Silvia e il loro ‘tocco’ da parrucchiere navigate.

“Abbiamo speso sette camicie per fare quel nodo a Niky“, che sente l’aria di San Valentino più di qualsiasi altra persona. Insomma la piccola di casa cresce davvero bene.

Insomma, mamma e zia non avranno alcun dubbio in futuro a chi lasciare la loro pesante eredità da influencer.