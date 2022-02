Francesca Ferragni presto diventerà mamma e nel frattempo ha svelato il segreto per mantenere una forma smagliante anche in gravidanza

Francesca Ferragni, sorella dell’imprenditrice digitale Chiara, ha annunciato qualche mese fa tramite social la sua gravidanza. Francesca è fidanzata con Riccardo Nicoletti e i due hanno da poco rivelato anche il sesso del bebè, sarà un maschietto! I fan sono felicissimi per loro e per questa gravidanza che è stata per tutti una sorpresa inaspettata.

Francesca Ferragni è la secondogenita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni. Ha 32 anni ed è un’affermata odontoiatra. Lavora a Cremona nello studio del papà. Francesca fa coppia fissa da ormai oltre 10 anni con Riccardo Nicoletti, cantante e membro di una rockband. I due hanno svelato qualche mese fa che sarebbero a breve diventati genitori e nelle ultime ore è arrivata anche la notizia più attesa, quella del sesso del bambino che, è ufficiale, sarà un maschio.

Francesca Ferragni, come mantenersi in forma anche in gravidanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Fiocco azzurro in casa Ferragni – Nicoletti, la tanto attesa notizia sul sesso del bebè è finalmente arrivata. I fan sono felicissimi. Di recente Francesca ha postato uno scatto che ha riscosso moltissimo successo. Una foto di lei in piena sessione di allenamento. In splendida forma come sempre, la Ferragni ha svelato il suo segreto per mantenersi così bene anche in gravidanza. “Ho iniziato l’allenamento con revolution di @virginactiveit. E’ un allenamento studiato per tutte le mom to be“, ha rivelato a tutti i suoi followers.

Sotto il post gli immancabili commenti dei suoi seguaci che si sono lasciati andare a commenti di apprezzamento e incoraggiamento. Sono state tante anche le future mamme curiose che hanno chiesto consigli per mantenere il proprio benessere e quello del bambino in arrivo.