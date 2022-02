Beatrice Borromeo ha conquistato un record: la moglie di Pierre Casiraghi ha messo ko le reali non solo del principato, ma di tutto il mondo.

La classe non è acqua e Beatrice Borromeo ne è la prova. La 36enne di origini italiane si è infatti distinta a livello globale con il suo fascino travolgente e il suo stile senza tempo. Nobile, modella, giornalista, la moglie di Pierre Casiraghi ha conquistato un record assoluto mettendo in ombra le reali a livello mondiale.

Con i riflettori puntati fin da giovanissima, a soli quindici anni ha debuttato sulle passerelle, senza tuttavia tralasciare gli studi tanto da aver conseguito un Master in giornalismo e politica internazionale.

Nel corso degli anni è stata testimonial per i più acclamati brand del settore moda: da Chanel, a Trussardi a Valentino. Parallelamente a questo percorso ha portato avanti la carriera giornalistica approdando in noti format televisivi italiani del calibro di “Anno zero” e raggiungendo così una grande popolarità. Il suo talento e i suoi occhioni azzurri hanno fatto battere i cuori di milioni di spettatori.

In particolare è Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e lo sportivo Stefano Casiraghi, a rimanerne folgorato, tanto che a seguito di un incontro durante il Festival di Cannes nel 2008 tra i due scocca la scintilla.

Beatrice Borromeo e quel record assoluto: grande traguardo

Dopo il primo incontro a Cannes Beatrice e Pierre si innamorano e dopo otto anni pronunciano il fatidico sì per poi dare alla luce due splendidi figli. Da allora in ogni sua apparizione la Borromeo ha incantato tutti con il suo stile diventato sempre più principesco.

In ogni occasione ha sfoggiato look impeccabili a tal punto di conquistarsi il titolo di reale europea più elegante. Ha così messo all’angolo non solo Carolina e Charlotte di Monaco, da sempre considerate icone di stile, ma anche Kate Middleton e Meghan Markle.

A confermarlo la sua ultima apparizione avvenuta solo poche settimane fa durante la settimana della moda parigina. Mano nella mano con il marito ha sfoggiato un outfit total white, targato Dior, composto da un blazer e una minigonna nonché abbinato a tacchi nude. Una scelta essenziale, molto chic e con un tocco osé conferito dalla mini sfoggiata. Un esempio di stile minimale ma al contempo irreverente: la Borromeo è riuscita a essere molto raffinata nonostante abbia indossato le calze color nude, in linea generale poco apprezzate.