Vi ricordate di Milo? L’ex vincitore del “GF” spara a zero su Signorini: “vi prende per il cxxo”. La reazione del conduttore

Alfonso Signorini è stato fortemente criticato da Milo, ex concorrente del Grande Fratello. Come dimenticarlo? Ha vinto la settima edizione del programma

Alfonso Signorini è uno dei conduttori più discussi del momento. Da quando ha preso lui in mano le redini del Grande Fratello Vip, il programma ha cominciato a collezionare numeri da record ma è stato anche fortemente criticato. Nel bene o nel male, l’importante è che se ne parli, proprio per questo è stato riconfermato come presentatore più volte negli anni.

Alfonso Signorini, quest’anno, è stato molto attaccato per quello che è successo con Alex Belli. L’attore si è riconfermato un grande protagonista di questa edizione, e da oramai cinque mesi fa parlare di sé all’interno della casa. Molti inquilini sono stanchi di questa situazione, ma per educazione e per rispetto, nessuno ha ancora perso completamente le staffe. Qualcuno fuori, invece, non vede motivo di tacere.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini criticato dall’ex concorrente del reality

Alex, infatti, all’interno del programma ha cominciato una conoscenza molto particolare con Soleil Sorge. La loro amicizia ha fatto molto discutere, soprattutto sua moglie Delia Duran ha protestato più volte nel vedere suo marito così tanto vicino ad un’altra donna.

Al momento Delia è una concorrente del reality, nonché finalista, e tra pochi giorni entrerà nel programma nuovamente Alex per fare la sua scelta. Milo, ex concorrente e vincitore, non è riuscito a tacere sui social. “Come sia possibile ridurre un programma che già non era questo gran programma culturale in una pagliacciata condotta da un personaggio discutibile con idee discutibili” ha sbottato, sparando a zero sul conduttore. “Sta impostando l’intero programma su una buffonata dì un pagliaccio presuntuoso che finge dì essere sposato con una poveretta e cerca dì non tradirla con unaltra poveraccia! Un programma che potrebbe farci fare due risate visto che in casa ci sino personaggi decenti ma no, bisogna tutte le puntate renderlo finto completamente come fa da quando lo conduce lui”.

Alfonso Signorini, in ogni caso, non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Lunedì rientrerà nella casa più spiata d’Italia ancora una volta proprio lui, Alex Belli.