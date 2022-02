Torna sui suoi passi Leonardo Pieraccioni dopo anni di silenzio, ecco finalmente lo zoom sul fronte amoroso che tutti stavano aspettando.

In fervente attesa di scoprire i risvolti della nuova commedia realizzata dal comico e regista, Leonardo Pieraccioni, questa sera, sabato 12 febbraio, l’attore di origini toscane sarà uno dei protagonisti dell’ultimo appuntamento con “Tali E Quali“, diretto come sempre dal suo storico conduttore Carlo Conti. Nel frattempo, però, anche la notizia che tutti aspettavano è stata ufficialmente confermata. Il tutto attraverso uno scatto, ad ora, indimenticabile.

Anni di pressoché volontario silenzio, per vedere come e se sarebbe andata a finire, e invece “eccoli qua“. L’attore fa ormai coppia fissa con la sua nuova fidanzata. Nonostante, difatti, la relazione pare sia stata portata avanti da entrambi lontano dalle telecamere, e per ben tre annualità consecutive, soltanto adesso sarebbe stato il momento giusto di uscire allo scoperto.

Leonardo Pieraccioni e la nuova fidanzata “bellissimi” escono allo scoperto: la FOTO che tutti aspettavano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la verità definitiva sul loro riavvicinamento. Qualcuno finalmente ha parlato

E’ ufficiale. Si tratta di Teresa Magni. Qualche settimana fa, già un primissimo scatto della coppia, aveva fatto capitolino sul profilo Instagram ufficiale della ragazza. Dimostrandosi anch’essa incredibilmente ironica, e come lui, dal cuore toscano.

Carismatica, fisico atletico, amante dello sport e due grandi occhi da cerbiatto. E di professione? Hairstylist. Una vita, dunque, vissuta da sempre a debita distanza dalle telecamere. L’attore, classe 1965, pare inoltre sia poco più grande della sua attuale compagna di vita.

“Bellissimi” commenterà di fronte all’armonica visione uno dei numerosi utenti in rete, e potendo anche scorgere un’altra loro passione in comune. Quella per l’arte. Le ultimissime immagini, infatti, ritraggono la coppia, a poche ora dall’inclinazione dimostrata da Leonardo nel disegno, nel mentre di una gira nella loro cara Firenze. Un romantico excursus sul Ponte Vecchio alle luci del tramonto, fino ad arrivare all’estasi della Primavera di Sandro Botticelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici 21”, l’allievo costretto a lasciare la scuola. Il crollo devastante in casa

L’appuntamento con il fiorentino doc, in cui sarà visibile in anteprima mondiale il trailer della sua ultima pellicola destinata al grande schermo, è dunque confermato per stasera sul primo canale Rai, e a partire dalle ore 21,25. Mentre, per vedere con interezza il film, bisognerà attendere ancora un po’. E, con maggior precisione, il 21 aprile 2022.

IL VIDEO ALL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER