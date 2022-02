Rocio Muñoz Morales, una bellezza lampante che conquista tutti. La foto dell’attrice emoziona i fan ma Raoul Bova reagisce così

Originaria del Sud della Spagna, come si evince dalla straordinaria bellezza mediterranea, ma nata a Madrid, è nel 2012 che Rocio Muñoz Morales esordisce nel cinema italiano. Ma non tutti conoscono il talento multiforme che la contraddistingue, dimostrato in disparati contesti del mondo dello spettacolo.

Ballerina professionista, modella, attrice e persino conduttrice, sono molte le avventure che colleziona nel corso della sua carriera. Subisce una svolta in Italia con il ruolo interpretato nel film “Immaturi“, diretto da Paolo Genovese.

Un cambiamento professionale ma anche personale, grazie all’incontro con Raoul Bova, che successivamente diventerà il compagno e padre delle sue figlie. In piena attività, dal 27 gennaio è su Prime Video nella commedia sull’amore di Enrico Vanzina, “Tre sorelle“, ma sono molti i progetti che attualmente la coinvolgono.

Di pari passo con la carriera sul grande e piccolo schermo, sperimenta anche l’esperienza del teatro, dove torna con “Fiori d’acciaio“. Lo ricorda attraverso il suo ultimo post, una visione irresistibile per i fan, che non possono fare a meno di commentare. Ma la reazione più inaspettata è proprio quella di Raoul Bova.

Rocio Muñoz Morales: “Quante emozioni”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Ospite di “Dedicato“, Rocio Morales calca lo studio del programma condotto da Serena Autieri, protagonista insieme a lei di “Tre sorelle”. “Quante emozioni” è il pensiero con cui lo annuncia ai fan su Instagram, cogliendo l’opportunità di ricordare a tutti la tournée di “Fiori d’acciaio”, dove recita al fianco di Tosca D’Aquino per la regia del riadattamento di Michela Andreozzi.

L’outfit per l’occasione porta anticipatamente la primavera sul social, attraverso i colori freschi che indossa, che spiccano sulla sua carnagione. L’attrice sfoggia un top in versione crop monospalla color sabbia, che abbina ai pantaloni sgargianti in arancione. Per chiudere in modo perfetto il look, sceglie i sandali in cuoio con tacco alto, ed il risultato è insuperabile.

Il make up bronze illumina il suo viso, come si può ammirare nello scatto in ascensore che conquista il web. Un’immagine che stupisce e seduce, raccogliendo in poco tempo l’incontenibile reazione dei fan. E mentre non si contano i complimenti che gli utenti esprimono alla sua strepitosa visione, manca quello più importante.

Non solo Raoul Bova non ha lasciato alcun commento: tra i numerosi like che il post ha ottenuto, non risulta proprio quello del compagno di Rocio Muñoz Morales. Un dettaglio che non può passare inosservato.