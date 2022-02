Grave lutto per l’attrice Laura Chiatti, commozione nel ricordare l’amica scomparsa: le parole strazianti colpiscono tutti

Ieri è scomparsa all’improvviso una delle sue amiche più care dell’attrice a cui ha voluto dedicare un commosso ricordo sui social.

Un drammatico lutto ha colpito Laura Chiatti ieri, tanto che l’attrice e moglie di Marco Bocci, ha voluto dare un addio speciale sui social nell’unico modo che forse le sembrava rendere giustizia alla cara amica venuta a mancare così prematuramente.

Si è spenta, Elena, amica intima della Chiatti con cui fin dall’adolescenza andava avanti uno splendido rapporto di complicità. Non si conoscono le cause delle morte, anche se dal post si fa riferimento alla madre di lei, “Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena. Che lei ti abbia richiamato a sé, per non lasciarti più”.

Malattia degenerativa o un male maggiore, non lo sapremo mai. Conosciamo solo la foto allegra della ragazza che svetta nel feed di Laura e che resterà impressa a lungo nella mente di molti. Leggiamo le sue parole.

Laura Chiatti incredula: “Solo tre giorni fa…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Non solo un lungo post commemorativo che ricorda Elena con il suo sorriso contagioso, le mani alzate al cielo e un look da adolescente che racconta tanti aneddoti passati trascorsi insieme.

Il messaggio di Laura è un pugno nello stomaco: “Sei stata la mia adolescenza, parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più con te, eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto”.

Laura confessa che solo pochi giorni prima erano insieme come facevano sempre: “Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere, e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio ❤️”.

L’attrice ha anche pubblicato una foto sulle stories di Instagram in cui troneggia l’immagine di Elena accompagnata da un cuoricino e dalla canzone “Ovunque Sarai”, l’ultima di Irama, che il cantante a “Sanremo 2022” ha dedicato alla nonna scomparsa recentemente.