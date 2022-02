Raimondo Todaro e Francesca Tocca, le lacrime di Maria De Filippi e poi l’annuncio: “Ha detto sì”

Ieri sera nel programma di Canale 5 è successo quello che nessuno si aspettava, una proposta di matrimonio in piena regola.

Sabato 12 febbraio si è svolta la quinta puntata di “C’è Posta per Te” con ospiti d’eccezionale Raimondo Todaro, ex maestro di ballo di “Ballando con le Stelle”, e Francesca Tocca, ballerina di “Amici”, uniti in matrimonio dal 2014, un anno dopo la nascita della loro primogenita Jasmine.

I due personaggi sono stati interpellati dal giovane Giovanni per fare una sorpresa alla compagna Luisa, in dolce attesa del loro primo figlio e super tifosa dei due programmi di ballo che segue con grande passione da anni.

Giovanni voleva sfruttare la presenza dei ballerini per chiedere la mano alla fidanzata 19enne che non si aspettava nulla del genere. La sorpresa è riuscita e anche la padrona di casa si è commossa.

“Mi vuoi sposare?”, anche Maria si commuove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

È stata allestita una coreografia con tanto si scenografia a tema e ballerini che ha circondato la ragazza incredula di quanto stava accadendo intorno a lei, mentre Giovanni le aveva preparato una lettera d’amore che fin da subito ha iniziato a presagire aria di promessa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Da sogno”: Miriam Leone incanta il web, fisico statuario e look da diva. Fan in estasi per quel dettaglio – FOTO

Il neo quasi papà ha cercato di ripercorrere le tappe che hanno portato al loro fidanzamento fino alla notizia della gravidanza che li ha resi la coppia più felice di tutte. “Da quando ti ho conosciuto ho capito cosa significa amare veramente una persona, hai cambiato completamente la mia vita. Ogni giorno che passo lontano da te è un giorno inutile”, ha detto il ragazzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesca Ferragni, “Mom to be”, si mostra in forma smagliante su Instagram e svela il suo segreto – FOTO

Mentre Raimondo e Francesca circondano la giovanissima, Giovanni prende la parola e tira fuori l’anello: “Amore mi vuoi sposare?”. Luisa accetta subito, troppo forte la tachicardia che aveva nel petto per far passare solo un momento di più con la busta chiusa.

Maria De Filippi toglie quindi la busta che li separa, ha gli occhi lucidi anche lei incapace di trattenere l’emozione. Arriva poi anche il regalo della coppia di ballerini, ovvero un abito da sposa che Luisa potrà scegliere per il grande giorno.