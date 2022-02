Miriam Leone ha sfoggiato tutto il suo fascino nell’ultimo post condiviso su Instagram. La visione è indimenticabile i fan sono in tilt.

Fine settimana partito con il botto per il popolo del web, nella gioia totale per l’ultimo post Instagram condiviso da Miriam Leone. La 36enne siciliana si è mostrata incredibile in questo contenuto social, regalando una visione imperdibile.

Diventata conosciuta a seguito della vittoria della 69esima edizione di Miss Italia, è poi approdata nel mondo della recitazione, affermandosi tra le attrici del Bel Paese più apprezzate.

Da fiction a film ha lasciato il segno in ogni apparizione sugli schermi e ha inoltre conquistato anche un grande seguito sui social. 1,5 milioni di follower su Instagram il suo feed è un sogno a occhi aperti capace di far battere i cuori con ogni foto: l’ultima apparsa sulla sua gallery ha mandato in estasi tutti.

Miriam Leone: mise da diva e fisico sublime

“Che stile”, “Wow”, “Complimenti”, “Unica”, “Da sogno”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Miriam Leone. Si tratta di uno scatto irresistibile in cui l’ex Miss Italia è ritratta con alle spalle il Duomo di Milano, mettendolo in ombra con la sua bellezza divina come notano i fan scatenatisi in cuori e complimenti.

Si tratta di una foto scattata nell’ambito di uno shooting per D di Repubblica, magazine in cui è stata protagonista nel suo ultimo numero. Da una ripresa da far perdere il fiato in cui si gusta un piatto di spaghetti, si aggiunge questo scatto in cui indossa un cappotto blu intenso.

In versione diva si è mostrata così super stilosa incantando tutti. In particolare a catalizzare l’attenzione il dettaglio del cappello indossato che rende il look ancora più chic mettendo in risalto il suo biondo, colore con cui ha trasformato di recente la sua nota folta chioma rossa.

“Quando @efarneti mi ha proposto la direzione creativa di questa cover sono partita dagli spaghetti al pomodoro e dal Duomo di Milano per raccontare attraverso questi scatti un’italianità itinerante (io, ad, esempio, ho vissuto in così tante città diverse negli ultimi 14 anni!) partendo dalle origini, dalle mie vene radicate in Sicilia attraverso la conversazione con @stefania_auci , autrice del best seller Leoni di Sicilia”, le parole nell’entusiasmo condivise dall’attrice nella didascalia al post.