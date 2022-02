Le pagelle e il tabellino di Torino-Venezia, gara utile per la venticinquesima giornata di campionato, appena terminata.

In scena allo stadio ”Grande Torino” il match tra i granata e i lagunari, entrambe a caccia di punti per recuperare posizioni in classifica.

La squadra di casa sta facendo un buon campionato, decima in classifica a un punto dal Verona e a quattro dalla Fiorentina vuole chiudere la stagione con il miglior piazzamento possibile mentre il Venezia punta alla salvezza. La squadra di Zanetti attualmente è terzultima in classifica, a 2 punti dal Cagliari e l’unico obiettivo è quello di rimanere in Serie A anche il prossimo anno.

Il Torino passa in vantaggio al 5′, ad andare a segno Brekalo che su assist da Singo, esplode un destro potente dal limite dell’area buca un incolpevole Lezzerini.

Al 38′ il Venezia pareggia i conti: Crnigoj crossa al volo in mezzo e Haps anticipa tutti e deposita in rete.

Al 46′ raddoppio degli ospiti con Crnigoj che completa la rimonta grazie a un sinistro che il portiere avversario non può fermare.

Nei tempi di recupero annullato un gol di Belotti che avrebbe consentito i granata di chiudere sul 2-2.

Il Venezia chiude in dieci uomini per un fallo di Okereke, rosso diretto.

Torino-Venezia: le pagelle e il tabellino della partita

TORINO-VENEZIA 1-2

Tabellino: 5′ Brekalo, 38′ Haps, 46′ Crnigoj

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (71′ Zima), Bremer, Rodriguez; Singo (71′ Ansaldi), Linetty, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca (71′ Warming); Sanabria (71′ Belotti). All. Juric A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Zaza, Seck, Ricci, Aina, Buongiorno.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Svoboda, Haps; Crnigoj, Busio (55′ Tessmann), Cuisance (72′ Fiordilino); Aramu (78′ Peretz); Henry (78′ Nsame), Okereke. All. Zanetti A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Johnsen, Ullmann, Nani, Modolo, Palsson.

Ammoniti: Busio, Djidji

Nella prossima gara il Torino sarà protagonista del derby della Mole, ad attenderlo la Juventus all’Allianz Stadium, venerdì 18 febbraio alle 20:45. Il Venezia, invece, ospiterà il Genoa di Blessin, domenica 20 febbraio alle 15:00.