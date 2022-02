Paolo Bonolis caccia lo spettatore dallo studio di “Avanti Un Altro”. È bufera

Paolo Bonolis è andato in onda con una nuova puntata di Avanti Un Altro. Scopriamo insieme cosa è accaduto durante la registrazione

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Con la sua ironia dirompente ha conquistato milioni di telespettatori che lo seguono nelle sue numerose avventure, quasi sempre in compagnia del maestro Luca Laurenti. Insieme, i due conducono Avanti Un Altro, famoso game show di Canale Cinque.

Paolo conduce il game show con la sua solita simpatia che lo contraddistingue dai suoi colleghi, il modo in cui tratta i concorrenti infatti riesce sempre a divertire tutti. Nel corso dell’ultima puntata, però, è accaduto qualcosa che ha diviso un po’ il pubblico. C’è chi ha riso per il suo gesto e chi, invece, lo ha reputato addirittura esagerato.

Paolo Bonolis caccia uno spettatore dallo studio di Avanti un Altro: “Vada via”

Cosa è accaduto? Paolo stava conducendo tranquillamente quest’ultima puntata del sabato, quando ha intravisto tra il pubblico un uomo molto particolare. Lo spettatore in questione aveva una mascherina trasparente a coprirgli la bocca e una cuffia sulla testa leopardata. Ad un certo punto, il conduttore ha interrotto il gioco per raggiungere l’uomo tra il pubblico e afferrarlo per un braccio. “Io non ce la posso fare a guardarla, vi prego vada via“. Detto ciò, lo ha cacciato.

Lo spettatore è stato dunque mandato via dallo studio, ma evidentemente gli è stato permesso di rientrare, perché durante una domanda fatta ad uno dei concorrenti, l’uomo è intervenuto per fare una battuta sui corvi che non ha fatto per niente ridere Paolo Bonolis. Successivamente, è andato in onda con il gioco cercando di ignorare le numerose distrazioni in studio, tra cui Sara Croce che è entrata per fare il suo solito siparietto del massaggio all’uomo che doveva rispondere alle domande del gioco.

Luca Laurenti, sua fedele spalla da decenni, si è lasciato andare come al solito a diversi sketch che hanno divertito il pubblico in modo particolare.