Aida Yespica ti fa sognare, outfit troppo spinto: la FOTO è indimenticabile

Aida Yespica ha condiviso una fotografia stupefacente sul suo profilo Instagram: l’outfit sorprende proprio tutti.

Aida Yespica è una modella e showgirl venezuelana che ha raggiunto la popolarità anche in Italia. La nativa di Caracas si trasferì a Milano nel lontano 2003 e da quell’anno ha cominciato a conquistare sempre più spazio nel nostro paese. Ha realizzato diversi calendari sexy in cui era senza veli, è diventata testimonial di brand di assoluto livello ed è stata protagonista di diverse videoclip musicali. Negli ultimi anni, la Yespica ha iniziato a prendere parte anche ai classici reality show: è stata concorrente sia a ‘L’Isola dei Famosi’ che al ‘Grande Fratello Vip’.

Aida possiede grandi numeri anche sui social network: su Instagram, ad esempio, ha 920mila followers. La bella showgirl, ogni giorno, li delizia condividendo scatti al limite del proibito in cui piazza in bella mostra le sue curve da fantascienza. Questa sera, la venezuelana ha stupito tutti condividendo un’immagine in cui sfodera un outfit fin troppo spinto.

Aida Yespica, outfit davvero spinto: i fans sognano…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Impossibile rimanere indifferenti” Sabrina Salerno e la gita in barca, il davanzale esplode in primo piano: bombastica – FOTO

Aida ha fatto alzare le temperature anche in questa freddissima giornata di febbraio pubblicando in rete uno scatto spettacolare. La 39enne indossa pantaloni super aderenti che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. La parte di sopra viene coperta da una cosa coloratissima che fa impazzire il web. La modella e showgirl assume una posa maliziosa che ti fa sognare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La vera meraviglia sei tu”. Valentina Vignali, una bomba esplosiva FOTO

Una delle sue mani sfiora con delicatezza il suo bellissimo viso. La Yespica non ha scritto niente in didascalia, si è semplicemente limitata a riportare il nome del fotografo. Come era prevedibile, la nativa di Caracas ha fatto il pieno di likes e di commenti: i suoi fans la adorano letteralmente. “Regina”, “La più bella”, “Che gnocca”, “Meravigliosa”, “Tu sei la numero 1”: questi sono soltanto alcuni dei commenti apparsi sotto al post.