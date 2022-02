Anna Tatangelo e il gesto inatteso per Luca D’Alessio: “Lo faccio per lui”

Anna Tatangelo è ancora estremamente legata alla famiglia D’Alessio e lo sarà per sempre: nelle ultime ore, ha compiuto un gesto che ha commosso i fans

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati da circa due anni, ma in qualche modo saranno legati per sempre. I due sono stati insieme per più di dieci anni della loro vita, hanno avuto un figlio insieme ed è inevitabile considerarsi ancora una famiglia. Anna, infatti, è ancora molto legata alla famiglia del suo ex compagno.

Anna, infatti, da quando LDA ha cominciato il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, non ha mai smesso di sostenere il fratello maggiore di suo figlio. Lo sta seguendo con costanza e con affetto, facendo il tifo per lui nonostante tutto quello che è accaduto tra lui e suo padre. Nelle ultime ore, la cantante di Sora ha deciso di compiere un gesto bellissimo per il figlio del suo ex compagno.

Anna Tatangelo e il gesto per LDA: “Voglio che la smetta di…”

Anna, infatti, è uscita a cena fuori con Anna Pettinelli. Chi sta seguendo il programma di Maria De Filippi, sa bene che l’insegnante, dall’inizio di Amici, ha preso di mira Luca D’Alessio, accusandolo di essere la brutta copia di suo padre e di non essere bravo. Non sono serviti a nulla i mille tentativi del ragazzo di provare a sembrare un po’ più bravo ai suoi occhi ma soprattutto alle sue orecchie.

Nel corso di questa cena, la Tatangelo ha pubblicato un video su Instagram per farsi vedere in compagnia della Pettinelli: “Sono uscita fuori a cena con lei per chiederle di smetterla di trattare male Luca” ha detto dolcemente ai suoi followers, mentre in sottofondo l’insegnante continuava a ripetere di essere irremovibile sulla sua posizione.

Anche Luca è molto affezionato ad Anna, in occasione delle feste di Natale ha ricevuto un video di auguri da suo fratello Andrea e, una volta, su Instagram ha rivelato che Anna Tatangelo è una delle sue cantanti preferite.