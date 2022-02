Maria Andrea Delogu, conosciuta semplicemente come Andrea Delogu, ha deliziato i suoi fan di un post da paura.

La bellissima conduttrice televisiva italiana ha creato scompiglio sul web: non si parla d’altro!

Il suo ultimo post comprende quattro foto ed un video dedicato alla famosa cantautrice, ballerina, showgirl e stilista Britney Spears.

Andrea Delogu, conosciuta semplicemente come @andrealarossa, indossa un paio di jeans ed una t-shirt bianca, con su scritto: “It’s Britney bitc*!”.

Nella prima immagine del post la favolosa trentanovenne si immortala riflessa nello specchio davanti a lei, mentre tocca il microfono con una mano, gira la testa verso la sua sinistra e accenna un sorriso: mai visto nulla del genere prima d’ora…

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Andrea Delogu fa impazzire il pubblico italiano: la FOTO di cui non potrai più fare a meno…

Una cosa è certa: Andrea Delogu ha fatto breccia nel cuore degli italiani!

Nella seconda immagine del post la talentuosa attrice posa seduta su un baule, con una mano fra i capelli, una gamba piegata, lo sguardo rivolto verso la sua destra ed un’espressione abbastanza seria e concentrata: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Gli scatti sono stati super apprezzati dai suoi followers ed hanno ricevuto tantissime visualizzazioni, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua oggettiva bellezza, parole di affetto per la sua incredibile carriera e frasi di stima nei confronti di Britney Spears.

Tra questi si legge ad esempio: “Sposami“; “Finiti gli aggettivi, sono demoralizzato”; “Bellissima ed affascinante anche con un jeans e la coda” oppure “Ma quanto sei bella?”.

Non c’è dubbio: Andrea Delogu sa bene come non passare mai inosservata… i suoi post sono sempre sulla bocca di tutti!