Mahmood: l’amore per una donna, davvero inaspettato

Mahmood dopo la seconda vittoria a “Sanremo” sfoggia una foto insieme all’unico amore della sua vita: chi è?

Si è fatto conoscere a Sanremo 2019 con Soldi che lo ha portato sul podio, conquistando il primo posto. Poi Brividi insieme al suo amico e collega Blanco lo ha reso di nuovo vincitore alla settantaduesima edizione del Festival. Il suo nome è Mahmood.

Così dopo la vittoria all’Ariston, il cantante milanese di origine egiziana non ha perso occasione di condividere con i fan alcuni scatti del post serata che non sono passati inosservati ed hanno fatto il giro del web.

Mahmood, c’è solo lei nella sua vita

Mahmood ha più volte ribadito di amare una sola persona che le ha dato la possibilità di intraprendere questo percorso. E’ sua mamma Anna Frau, accanto a lui per festeggiare la vittoria, presente anche in una foto sui social dove è intenta ad abbracciare il figlio.

Un abbraccio emozionante che racchiude tutta la dolcezza e l’amore tra lei e il cantante. “Devo tutto a mamma. All’inizio, mi accompagnava lei dal maestro di canto, partendo da Buccinasco, dove lavorava, e portandomi a Baggio. Ogni giorno, un viaggio. Mia mamma non mi ha fatto mai mancare niente, ho studiato e ho preso il diploma – avrebbe scritto sui social Mahmood – Quando ho fatto sentire la canzone a mia mamma per la prima volta, lei mi ha detto che le è arrivata subito a differenza delle altre che le richiedevano qualche ascolto in più”.

Anna Frau è di origine sarda e secondo i racconti del cantante ha cresciuto da sola suo figlio, tra sacrifici e rinunce. Il padre, infatti, se n’è andato quando l’artista era ancora molto piccolo. E’ stata lei ad incoraggiarlo affinché realizzasse il suo sogno: cantare. A quanto pare c’è riuscito ed oggi si gode il successo.