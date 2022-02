Con l’avanzare dell’età i capelli perdono il loro colore naturale e iniziano a ingiallirsi, fino a diventare bianchi: 5 possibili rimedi a tavola.

Con l’avanzare dell’età iniziano a spuntare i primi capelli bianchi. Questo processo è causato dalla mancanza di melanina, responsabile della pigmentazione caratteristica del capello. Prima gialli, poi bianchi: non c’è un’età precisa per uomini e donne. In generale, si inizia a diventare brizzolati oltre i 40 anni, ma la canizie dipende da persona a persona, dallo stile di vita e, soprattutto, dalla genetica. Scopriamo insieme il rimedio da servire a tavola: ecco 5 alimenti contro la comparsa precoce dei capelli bianchi.

Allarme capelli bianchi: 5 alimenti per prevenire la loro comparsa precoce

tuorlo d’uovo: molto diffuso tra gli sportivi, l’uovo, ma in particolare il torlo d’uovo si rivela un ottimo alleato contro la comparsa precoce dei capelli bianchi grazie al notevole apporto di vitamina B5, l’acido pantotenico si trova principalmente negli alimenti di origine animale si trova anche nel tuorlo d’uovo, nel latte e nel pollo.

cereali integrali: un altro alimento da servire regolarmente a tavola riguardano i cereali integrali. Tra questi si ricorda il grano integrale, avena integrale, riso integrale, quinoa… la lista dell'apporto nutrizionale: vitamina B1 o tiamina.

un altro alimento da servire regolarmente a tavola riguardano i cereali integrali. Tra questi si ricorda il grano integrale, avena integrale, riso integrale, quinoa… la lista dell’apporto nutrizionale: vitamina B1 o tiamina. fagioli e piselli: fagioli e piselli, ma in generale tutti i legumi, sono grandi alleati nella lotta contro i canidi perché contengono silicio oltre a vari tipi di vitamine appartenenti alla famiglia B. Il loro apporto nutrizionale sostiene la salute della chioma rendendo il capello più sano, forte e resistente, donando vividezza cromatica, setosità e lucentezza. Questo mix è presente anche nelle banane, nel caffè e nel tè.

avocado: ricca fonte di vitamina E, l'avocado è inoltre una tesoriera naturale di acidi grassi essenziali, nonché di rame, un oligoelemento essenziale per la salute e il colore dei capelli grazie al suo principio attivo tutto a favore della pigmentazione della fibra capillare. L'ampia lista di sostanze nutrizionali contenute al suo interno fornisce il mix perfetto per prevenire e rallentare la comparsa dei capelli bianchi. Un'altra composizione che guarda al benessere della chioma si trova nei gamberetti, granchi, ostriche e nei semi oleosi, come noci e mandorle.

