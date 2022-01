Benessere a tavola, acqua frizzante? Sì, grazie: ecco 4 principali benefici

Ottima alternativa alle dannose bevande zuccherate e soluzione più gustosa rispetto alla collega tradizionale: 4 proprietà dell’acqua frizzante.

Non riesci a stare senza bevande zuccherate? Se l’acqua liscia proprio non ti piace, la soluzione migliore è un bel bicchiere di acqua frizzante. Sapevi che, proprio come la collega naturale, anche l’alternativa gassata vanta di una lista di proprietà benefiche per la salute dell’organismo? Scopriamo insieme 4 benefici dell’acqua gassata per servirla a tavola con più gusto.

Acqua frizzante a tavola: 4 proprietà che non ti aspetti

ottima alleata della digestione: in cima alla lista c’è ovviamente l’aiuto all’apparato digerente. Se non puoi fare a meno del brio tipico delle bevande zuccherate, un bel bicchiere di acqua frizzante è la soluzione ideale non solo a livello organolettico. La soluzione più gustosa rispetto alla collega liscia, è l’ideale per evitare disturbi digestivi. La frizzantezza dell’acqua gassata è ricca di bicarbonato di sodio, sostanza che regola l’acidità di stomaco e favorisce il transito intestinale agevolando il processo digestivo.

proprio come l’acqua naturale, anche l’alternativa frizzante è una buona fonte di calcio: ottima per mantenere sana la struttura delle ossa. Oltre al calcio, anche il magnesio, minerale essenziale per il corretto funzionamento dell’intero organismo, dal sistema nervoso agli impulsi necessari per la contrazione muscolare. amica della linea: un altro spiccato vantaggio del bere acqua frizzante non è meno importante degli altri: aiuta a perdere peso. Qualche bicchiere di acqua frizzante prima dei pasti è la soluzione ideale per raggiungere in breve tempo la soluzione di sazietà; ma le sorprese non finiscono qui: oltre a ridurre il senso di fame, l’alternativa alla classica acqua è una ricca fonte di sostanze nutrienti essenziali all’eliminazione dei grassi in eccesso, come il magnesio e il bicarbonato di sodio.