La showgirl ha decisamente alzato la temperatura sul web con uno scatto che probabilmente ha fatto pentire anche l’ex Boateng.

Melissa Satta lo scorso 7 febbraio ha compiuto 36 anni festeggiati alla grande con le amiche più care presso lo Zelo, elegante ristorante all’interno del Four Season Hote, dove le foto la vedono super allegra e felice nonostante gli ultimi mesi per lei non siano stati dei migliori dopo la separazione con l’ex compagno Boateng.

L’ex Velina si prepara ad un altro fine settimana da vera protagonista su Sky Sport ne “Il Club” accanto a Fabio Caressa per commentare le partite di Campionato.

Lei come vediamo, dopo il divorzio si è rimboccata le maniche ed è rinata più forte di prima come testimoniano anche molti scatti focosi che sempre più spesso fanno breccia nel feed della sua pagina Instagram. Se non avete ancora visto l’ultimo post non sapete cosa vi state perdendo.

Melissa Satta bollente con la tutina di tulle trasparente, si vede tutto

PER VEDERE LA FOTO HOT DI MELISSA, VAI SU SUCCESSIVO