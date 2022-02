“Mi dispiace per le altre ma…” Carolina Stramare, la scollatura sta su per miracolo: l’ex Miss Italia lascia tutti a bocca aperta – FOTO

Carolina Stramare. Modella e influencer di primo piano, dotata di una bellezza disarmante, torna lì dove tutto e cominciato. Svelato il suo impegno imminente. L’appuntamento è da non perdere

Non c’è pace per l’edizione 2021 del tradizionale concorso di Miss Italia. Previsto per lo scorso dicembre, è stato rimandato al 2022 a causa della positività da Covid19 di due concorrenti. Finalmente ci siamo, oggi 13 Febbraio è la data X. Sapremo chi verrà eletta reginetta di bellezza.

Per associazione d’idee è facile chiedersi chi siano e che fine abbiano fatto le vincitrici precedenti. Non c’è dubbio che tra le più conosciute e amate ci sia Carolina Stramare. Per Miss Italia 2019 la manifestazione è stata indubbiamente un importante trampolino di lancio. Originaria di Vigevano, ha riportato l’ambita fascia in Lombardia dopo quasi trent’anni; la volta precedente risale, infatti, al 1990 con la vittoria di Rosangela Bessi.

Carolina Stramare: le immagini su Instagram scatenano i commenti dei fan

