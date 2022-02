Ieri sera è andata in scena la seconda stagione di “Ciao Maschio” in cui la conduttrice si è presentata con un look androgino decisamente piccante.

Ieri sera in seconda serata la meravigliosa ex politica Nunzia De Girolamo è tornata in tv su Rai 1 con “Ciao Maschio”, dopo il grande successo della prima stagione dello scorso anno. La conduttrice ha voluto per il suo debutto dare spazio al racconto dell’uomo italiano a tutto tondo, compresi i suoi aspetti più intimi e le fragilità a volte nascoste.

Presenti per il lancio Michele Mirabella, Patrizio Oliva e Giovanni Scifoni. “Parleremo di follie d’amore…voi ne avete mai fatta una? Se si, quale? Se no, quale vorreste fare?” scrive lei nell’ultimo post Instagram che ha ottenuto in poche ore migliaia di like e commenti super entusiasti da parte di tutta la sua community social.

Anche il suo outfit è stato costruito ad hoc per enfatizzare l’argomento ed emergere come una dea nel programma che l’ha catapultata nell’Olimpo delle showgirl più ammirate degli ultimi anni.

Nunzia De Girolamo camicia bianca e leggings di pelle, fa innamorare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Unica donna in studio, la De Girolamo ha messo a nudo i suoi ospiti che si sono lasciati andare a confidenze private che lei stessa ha definito “politicamente scorrette” e che a tratti scardinano la parità di genere costruita negli anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Da sogno”: Miriam Leone incanta il web, fisico statuario e look da diva. Fan in estasi per quel dettaglio – FOTO

Come primo look per iniziare la seconda stagione del suo show, la conduttrice ha deciso di indossare un completo maschile composto da camicia over bianca molto larga sui fianchi e maliziosamente cascante sul décolleté appena accennato, legging di (simil?) pelle nera aderenti alle sue gambe toniche e snelle.

Per finire scarpe a stiletto con tacco vertiginoso che scoprivano il collo del piede in modo quasi provocante visto l’abbigliamento complessivo decisamente castigato. Super femminile e provocante Nunzia ha scatenato le fantasie della sua community anche stavolta, come possiamo leggere dai commenti ricevuti:

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesca Ferragni, “Mom to be”, si mostra in forma smagliante su Instagram e svela il suo segreto – FOTO

“Sei la numero uno”, “Sto già aspettando sul divano che iniziate😊”, “Che Fascino…Bellissima 😍”, “Sei il top del top”, “Finalmente stasera si riparte…sei bellissima Nunzia 😍 e sempre più affascinante e sensuale ❤️”.