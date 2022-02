Fabrizio Corona nudo e crudo sui social, esagera ancora: abbassa lo slip e… La FOTO del peccato divide i fan

Il fotografo dei paparazzi è ancora al centro dell’attenzione per una foto social che lo vede nudo con solo gli slip, la mossa però manda in visibilio molti.

Il catanese classe 1974 è tornato a far discutere. Fabrizio Corona, ex partner e amministratore di Corona’s, agenzia fotografica di Milano, negli anni è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari e ancora oggi, fuori dal carcere, non smette di mostrare la sua anima ribelle e inquieta.

Lo ha fatto ancora Fabrizio, un nuovo scatto di nudo sul suo profilo Instagram che lo cattura con i suoi mille tatuaggi sparpagliati lungo il corpo, pettorali di ferro e muscoli d’acciaio che campeggiano nei bicipiti e delle cosce tornite frutto di tantissime ore in palestra ad allenarsi.

Fabrizio Corona lo ha fatto ancora, strip tease senza freni

Stavolta arriva però anche la mossa irriverente che ricorda tanto lo strip tease che fede Demi Moore nell’omonimo film del 1996 diretto da Andrew Bergman. Qui il fotografo scherza con i boxer bianchi e neri che diventano gioco erotico che fa sognare o, come in questo caso, diventano oggetto del battibecco sollevato dagli haters meno accondiscendenti verso di lui.

Se con un braccio si sorregge la testa posta all’indietro in un gesto esibizionista, con l’altra afferra il lembo dell’intimo e lo abbassa prepotentemente appena sopra la zona di divieto assoluto. Occhiali da sole, collane al collo e un’espressione del viso corrugata, quasi volesse dimostrare l’impegno nel non abbassare ancora di più i boxer che sembrano essergli solo d’impiccio.

Come dicevamo i fan si sono divisi nei commenti, chi lo incoraggia: “🔥Sei un Grande Uomo🔥 senza vergogna della Vita 👏🙌”, “Penso che tu vada bene così, con i tuoi pregi e difetti ma….Pur sempre VERO👏”, “Oltre al corpo c’è di più… facci vedere l’anima ❤😜”, “Ti mangi i 20-30-40enni Fabrizio🔥”.

Molti di più però quelli che non hanno apprezzato l’ennesimo gesto dello showman, visto sempre più come un irriverente cronico che ha poco da offrire alla società se non un esempio di cattiva gestione delle proprie energie. “Vali meno di un pagliaccio da circo”, “Sei troppo ridicolo”, “Che schifo di uomo…..vali zero”, “Sempre il solito…sbruffone!”.