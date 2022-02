Flora Canto e i suoi favolosi 39 anni. “Ma chi ci crede!” – FOTO

Flora Canto compie 39 anni e festeggia su Instagram insieme a tutti i suoi fan. In splendida forma e bellissima come sempre. “39 anni io? Ma chi ci crede!”

39 anni e non sentirli. E’ proprio il caso della splendida Flora Canto, compagna del grande comico ed attore Enrico Brignano e mamma dei loro due piccoli, Martina e Niccolò. La conduttrice ha voluto condividere la sua gioia per questo felice giorno con tutti i suoi followers.

Flora Canto compie 39 anni, ma resta sempre bellissima ed in forma come la conosciamo tutti, anche dopo aver avuto ben due gravidanze. Flora Canto ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando come tronista al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. In passato ha avuto una relazione sentimentale con il conduttore Filippo Bisciglia. Dal 2013 è legata al comico romano Enrico Brignano da cui ha avuto due figli, Martina, nata nel 2017 e il piccolo Niccolò, nato nel 2021.

Flora Canto festeggia l’inizio di un nuovo percorso di vita

La compagna del grande Enrico Brignano ha raggiunto il traguardo dei 39 anni ma continua ad essere inarrestabile. “39 anni io? Ma chi ci crede!!!” ha scritto sotto la foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Tantissimi gli auguri da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, ma soprattutto da parte dei suoi fan che non le fanno mai mancare tutto il loro affetto. Flora Canto è molto seguita ed apprezzata dal grande pubblico.

La showgirl è impegnata adesso nella conduzione del suo programma Fatto da mamma e da papà, in onda su Rai2 ogni sabato a mezzogiorno. La conduttrice ospita ogni settimana nella sua cucina una mamma o un papà vip per fargli preparare ciò che i loro figli amano di più. Il programma riscuote moltissimo successo ed è già alla sua seconda stagione.