Il pubblico è spaesato dal “divino” particolare rivelato in diretta. Il curioso zoom si concentra su Belen Rodriguez. Nessuno poteva prevederlo.

Modella, showgirl ma ad ora soprattutto conduttrice. Il 2022 è iniziato al meglio per Belen Rodriguez. Dopo la crisi con Antonino Spinalbese, ed il potenziale ritorno di fiamma con lo showman partenopeo Stefano De Martino, le vere scintille sembrano essere finalmente sul punto di fare la loro comparsa. Un video del tutto inatteso, e pubblicato in rete in queste ore, ha infatti dato spazio ad uno scottante imprevisto.

Dopo aver affrontato le critiche insorte sul web negli ultimi giorni in segno di protesta in virtù della sua presenza al fianco di Teo Mammuccari su Italia 1, la soubrette di origini argentine aveva affermato di essere, mai come ora, pronta al suo attesissimo debutto a “Le Iene“. Sembrerebbe però che a distanza di pochi giorni dalla sua entrata in scena, la nata sotto il segno della Vergine, non avesse allora considerato la possibilità di uno zoom così “destabilizzante” sul suo passato.

“Il ritorno della farfallina” Belen Rodriguez zoom su gambe divine: l’imprevisto in diretta – VIDEO

