Benessere a tavola, banane: il segreto per conservarle più a lungo

La banana è ricca di benefici per l’organismo. L’unico contro: questo frutto continua a maturare anche dopo la raccolta: il segreto per conservarle meglio.

Ricchissime di proprietà benefiche per l’organismo, le banane sono un alimento davvero ottimo per ogni momento della giornata. Dal mattino alla sera, questo particolare frutto esotico dalla forma allungata e dal tipico colore giallo acceso è sempre un’ottima idea. Se assaporata per colazione vi darà la giusta energia per affrontare la giornata grazie all’elevato apporto di carboidrati; se gustata prima di andare a letto vi cullerà fino all’arrivo del sonno grazie al triptofano. Le sue proprietà sono infinite, ma l’unico contro resta la sua veloce maturazione anche dopo il raccolto. Vediamo insieme qualche trucco per conservare questo frutto al meglio e più a lungo.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 alimenti che rallentano la comparsa dei capelli bianchi

Banane a tavola: qualche consiglio per conservarle al meglio e più a lungo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sano_homemadeSR (@sano_homemade)

Prima di indicare il segreto migliore per conservare la banana più a lungo stiliamo una lista concisa delle sue principali proprietà:

ricca fonte di antiossidanti

favorisce il sonno

pieno di energia

aiuta l’intestino

potente antinfiammatorio naturale

ottima per l’igiene orale

alimento della felicità



Essendo un frutto esotico, la banana non ama le basse temperature; pertanto, è bene tenerla lontana da frigo o luoghi freddi. Secondo il parere degli esperti, questo particolare frutto esotico deve essere conservato a temperatura ambiente per evitare l’accelerazione del processo di maturazione: si stima che la temperatura migliore sia entro la minima di 13°C e la massima di 25°C; quella ottimale oscilla dai 18 ai 20°C. Più diventa matura, più dolce diventa: meglio consumarla il prima possibile, prima della comparsa delle macchie nere sulla buccia per evitare di ingerire un elevato apporto di zuccheri. Un altro segreto per conservarle più a lungo è tenerle lontano da frutti climaterici ricchi di etilene, come mele, kiwi, pesche… All’apice climaterico questo ormone vegetale velocizza la maturazione della frutta adiacente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola, acqua frizzante? Sì, grazie: ecco 4 principali benefici

Per chi è alla ricerca di uno stile di vita sano e salutare, la banana rappresenta un’ottima merenda senza vincoli di orario: dalla colazione all’allenamento fino a sera, questo frutto è la giusta pausa per rimettersi in sesto e recuperare energia e serenità.