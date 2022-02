Qual è lo stipendio percepito da Amadeus per il Festival di Sanremo? La cifra irrisoria: c’è una donna che ha guadagnato più di lui

È stata l’edizione più seguita da oltre 17 anni. Amadeus, per la terza volta al timone del Festival di Sanremo, ha dato prova di essere un padrone di casa ineguagliabile. Anche senza l’amico di sempre Rosario Fiorello, il direttore artistico se l’è cavata più che egregiamente, affiancato da cinque co-conduttrici d’eccezione.

Quando si parla del Festival di Sanremo, ovviamente, viene naturale domandarsi quali siano stati i cachet del conduttore e di tutti gli ospiti avvicendatisi sul palco dell’Ariston. La risposta, sulla base dei dati rilasciati da Il Sole 24 Ore, è a dir poco clamorosa. A sorpresa, c’è stata una donna che ha guadagnato più di Amadeus. Il suo nome vi lascerà di stucco…

Amadeus? Stipendio irrisorio per Sanremo. Il nome della donna che ha guadagnato più di lui

Il compenso guadagnato dal conduttore di Sanremo, pur elevatissimo, non è nulla se paragonato a quello di molti colleghi che lo hanno preceduto. Amadeus, per la 72esima edizione del Festival, ha infatti percepito uno stipendio pari a circa 600mila euro. Una cifra sicuramente considerevole, ma che non ha nulla a che vedere con quelle proposte a molti suoi colleghi.

Tra i presentatori che hanno percepito una somma maggiore per il lavoro svolto al Festival, in particolare, c’è anche una nota conduttrice. Si tratta di Michelle Hunziker, che nel 2007 affiancò l’indimenticabile Pippo Baudo sul palcoscenico della nota kermesse canora.

All’epoca, l’ex moglie di Tomaso Trussardi percepì uno stipendio pari a ben 1 milione di euro. Lo stesso che, alcuni anni prima, era stato assicurato a Giorgio Panariello e che, nel 2009, venne accordato anche a Paolo Bonolis. Sarebbero proprio loro tre, infatti, i conduttori più pagati di sempre dalla produzione del Festival. Se confrontata con quelle dei colleghi, la cifra ricevuta da Amadeus appare quasi irrisoria.

Ciò nonostante, il successo del marito di Giovanna Civitillo non è neanche lontanamente paragonabile a quello racimolato dai colleghi. L’edizione appena conclusasi si è rivelata, in tutto e per tutto, la più memorabile di tutta la storia di Sanremo.