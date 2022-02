La bellissima soubrette televisiva Laura Cremaschi, ha un profilo social che vanta 1 MLN di followers. L’influencer pubblica uno scatto che lascia tutti i suoi fan meravigliati

Giornate di sole e relax per Laura Cremaschi; la celebrity condivide delle foto molto sexy, nello splendido mare delle Maldive. In particolare, l’ultimo scatto postato dalla Cremaschi cattura l’attenzione dei suoi followers, ricevendo cosi tantissimi like e moltissimi complimenti.

La Bonas di Avanti un altro, ha un profilo Instagram davvero interessante con ben 1501 contenuti postati. In questi giorni, si trova alle Maldive, mostrando così ai suoi seguaci, tutte le attività che sta svolgendo attualmente. Uno scatto postato nelle ultime ore, lascia tutti i fan Laura meravigliati, acquisendo cosi tantissimi pareri positivi tra i commenti del post. Di quale scatto si tratterà?

Laura Cremaschi mostra il suo fisico da urlo

Un corpo statuario, quello della Cremaschi. Sul suo profilo social che vanta ben 1MLN followers, la Bonas incanta tutti i suoi sostenitori con delle foto strepitose, mettendo in risalto le sue seducenti forme ed il mare cristallino dell’isola. Un panorama da mozzare il fiato. In occasione della festa degli innamorati, nella didascalia del suo post, Laura scrive: “Auguri a tutti gli innamorati…a tutti quelli che pensano di esserlo…e anche a tutti quelli che pensano di non riuscire ad amare più, Buon San Valentino”.

Alla pubblicazione di questo favoloso contenuto, i fan non resistono e decidono di commentare sotto il post della soubrette: “Incantevole come sempre e un augurio di buona giornata Laura”; “Dea unica, un fisico pazzesco”; “Sirena da infarto”… Da sempre, la bellezza disarmante della showgirl non è mai passata inosservata.

Una bomba sexy, Laura Cremaschi continua a stupire tutti i suoi fan con dei scatti da far girare la testa. Quale altro scatto posterà nei prossimi giorni? Non ci resta che aspettare…