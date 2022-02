Omicidio all’alba: uomo freddato sotto casa a colpi di pistola

Un 48enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco questa mattina a San Giorgio di Acilia (Roma) mentre si trovava sotto la sua abitazione. Indagano i carabinieri.

Freddato a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava sotto casa. Così è stato assassinato questa mattina a San Giorgio di Acilia (Roma) un uomo di 48 anni.

A chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati i residenti della zona che avrebbero sentito gli spari. In pochi minuti, sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 che non ha potuto far nulla per il 48enne. Sopraggiunti anche i carabinieri che ora stanno indagando sul caso e cercando i responsabili, datisi alla fuga dopo il delitto.

Roma, omicidio all’alba: 48enne ucciso a colpi di pistola sotto casa, indagano i carabinieri

Questa mattina, lunedì 14 febbraio, a San Giorgio di Acilia, piccola frazione di Roma, un uomo è stato ucciso a colpi di pistola.

La vittima è Paolo Corelli, di 48 anni. Stando a quanto ricostruito sino ad ora dalle forze dell’ordine, come riportano alcune fonti locali, tra cui Roma Today, il 48enne si trovava sotto la sua abitazione, in via Ettore Roesler Franz, a pochi metri dall’incrocio tra via Domenico Morelli e via Alberto Galli, quando qualcuno lo avrebbe avvicinato aprendo il fuoco.

Gli spari, almeno tre, avrebbero destato l’attenzione dei residenti in zona che hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. In pochi minuti, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 con a bordo lo staff sanitario. Inutili i tentativi di soccorso per Corelli, di cui i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Insieme ai sanitari, sul luogo del delitto sono arrivati anche i carabinieri di Ostia che hanno avviato nell’immediato gli accertamenti per rintracciare i responsabili e risalire al movente dell’omicidio. Gli inquirenti, scrive Roma Today, che mantengono il riserbo sulle indagini non escluderebbero nessuna pista. Non è chiaro se in zona vi siano telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena o dai cui filmati possano emergere dettagli sul delitto.