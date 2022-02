Una sorpresa fiammante si presenta dinanzi ai fan di Giorgia Rossi. In posa per San Valentino evoca alla perfezione l’ebrezza tipica dell’estate.

Arde come una fiamma estiva, in occasione di questo San Valentino 2022, la romana conduttrice e giornalista sportiva, Giorgia Rossi. Una delle più amate protagoniste di “Dazn“, classe 1987, ha desiderato presentarsi agli occhi dei suoi fan con uno scatto rivelatosi per molti di “straordinaria bellezza“.

Volto spigliato per “Roma Channel” ai suoi esordi, la giornalista si è da sempre dedicata con indomita passione alla sua professione. Dilettandosi in seguito su Sky, e poi in pronostici e qualificazioni per la Champions League nel 2020, accolta dal celebre team di “Pressing“, Giorgia non ha mai deluso le aspettative dei suoi spettatori. Allo stesso modo, in queste ultime ore, la sua apparizione riuscirà senza fatica a rapire l’attenzione degli utenti in rete.

“Che bella ciliegina” Giorgia Rossi mai così ardente. Si sporge in avanti a San Valentino

PER VEDERE GIORGIA ROSSI “MAI COSI’ ARDENTE”, VAI SU SUCCESSIVO.