Incidente tra moto e monopattino: tragico bilancio

Un tragico incidente stradale, tra una moto ed un monopattino avvenuto ieri sera a Trezzano Sul Naviglio (Milano) è costato la vita a due uomini di 39 e 60 anni.

Due morti, un uomo di 39 anni ed un 61enne. Questo il bilancio del terribile incidente stradale verificatosi ieri sera a Trezzano Sul Naviglio, in provincia di Milano. Il 39enne, stava raggiungendo in monopattino la fidanzata rimasta in panne con l’auto, ma è stato centrato in pieno da una moto, condotta dall’altra vittima che lo ha trascinato per diversi metri sull’asfalto.

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Il centauro è stato elitrasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto qualche ora più tardi. Ad occuparsi delle indagini le forze dell’ordine, sopraggiunte sul luogo della tragedia.

Milano, incidente tra moto e monopattino: morti due uomini di 39 e 60 anni

Nella serata di ieri, domenica 13 febbraio, in un drammatico incidente è costato la vita a due uomini, un 39enne ed un 61enne. È accaduto sulla statale Vigevanese a Trezzano Sul Naviglio, comune in provincia di Milano.

Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, l’uomo di 39 anni era alla guida di un monopattino elettrico e stava raggiungendo la fidanzata che era rimasta in panne per un guasto alla sua auto. Vedendo la ragazza, l’uomo avrebbe svoltato improvvisamente, ma in quel momento è sopraggiunta una moto, una Triumph di grossa cilindrata condotta dal 61enne. La due ruote ha travolto il monopattino trascinando il conducente, che indossava un giubbino catarifrangente, per circa 50 metri sull’asfalto sotto gli occhi della fidanzata.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo alla guida del monopattino. Il motociclista, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza in ospedale. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni sforzo è stato inutile: il 61enne, scrive Il Corriere, è morto per le gravi ferite questa mattina.

Intervenuti anche i carabinieri di Trezzano sul Naviglio ed i colleghi della Compagnia di Corsico che hanno effettuato i rilievi ed ora stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica del tragico sinistro.