Antonella Clerici, qual è il rapporto della figlia Maelle con il padre? È proprio la conduttrice che racconta tutto

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Rimasta in disparte per alcuni anni, in seguito alla gravidanza, è tornata da un po’ e anche in grande stile. Un programma tutto suo, sulla scia de “La prova del cuoco” e dallo scorso anno anche con “The Voice Senior” che ha totalizzato l’apprezzamento del pubblico.

La simpatica Antonella vive al fianco di Vittorio Garrone, suo compagno ormai da diversi anni, e per molti rumors anche futuro marito. Secondo il gossip i due sarebbero prossimi all’altare. La figlia di Antonella Clerici, Maelle, però non è figlia di Garrone ma frutto dell’amore che c’è stato tra la conduttrice Rai ed il suo precedente compagno. Come sono oggi i rapporti tra la bambina ed il padre? Vi sveliamo tutto.

Antonella Clerici, la figlia Maelle ed il padre

Maelle, la figlia di Antonella Clerici, è nata nel 2009, quando la conduttrice aveva una relazione con Eddy Martens, un rapporto che poi si è esaurito nel tempo. Da sempre la piccola vive insieme alla mamma che è orgogliosissima della sua bambina.

Maelle, infatti, è nata dopo un importante percorso che la Clerici ha affrontato sottoponendosi a delle cure e alla fine, dopo aver perso anche un bambino, il suo desiderio più grande è diventato realtà. Quando è nata Maelle Antonella aveva 47 anni, Eddy era decisamente più giovane.

I due si sono conosciuti in Marocco. La conduttrice era lì per una vacanza e l’amore è scoccato. Il padre di sua figlia si è trasferito in Italia per amore e dopo poco tempo è arrivata Maelle. Dopo la separazione Eddy però è tornato in Marocco e per questo non è stato molto presente nella vita della figlia.

Oggi che rapporto hanno i due? Tra di loro oggi va tutto a gonfie vele ma non è stato sempre così. “Prima Maelle provava un timore reverenziale per il papà – ha rivelato la Clerici in una vecchia intervista – adesso si è riavvicinata”.