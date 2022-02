Tomaso Trussardi e l’assegno astronomico da dare a Michelle a fine mese per le bambine. La cifra ti lascia senza parole

Michelle Hunziker, alla vigilia del debutto del suo nuovo programma, “Michelle Impossibile” è stata ospite, ieri, a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin. Oltre che di lavoro c’è stato spazio anche per aprire la parentesi sulla vita privata. E così la conduttrice Mediaset ha parlato, per la prima volta, della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. “Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre” ha detto alle telecamere.

“Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare” ha precisato ancora Michelle che ha sfoggiato il suo nuovo e splendido taglio di capelli, un cambiamento, ha precisato, fatto anche per trovare la forza, dentro di sé, ed andare avanti.

Tomaso Trussardi e l’assegno a Michelle: i calcoli

Ma su Michelle e Tomaso Trussardi, ed il dopo separazione, si parla già di mantenimento e di cifre esorbitanti. All’imprenditore, tocca, infatti, versare una quota mensile destinata alle sue figlie che al momento vivono con la mamma a Milano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Il Volo, la grave critica che compromette il gruppo: chi ha inferto il duro colpo – FOTO

Anche se Michelle può vantare una situazione economica solida e di prestigio, alle piccole per legge spetta un sostentamento da parte del padre e dunque la conduttrice dovrà incassare mensilmente un sostegno economico.

La cifra non è certo nota ma in base al fatturato annuo dell’amministratore delegato della nota casa di moda, gli zeri potrebbero davvero volare. I due, secondo quanto aveva dichiarato la Hunziker in passato, avevano optano la separazione dei beni mantenendo distinte le due entrate. Per Tomaso si parla di un patrimonio di 300-400 milioni circa grazie al suo brand che porta, in cassa, ogni anno 150 milioni di euro all’anno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Sangiovanni e Giulia Stabile di nuovo insieme, ma con loro c’è un “terzo incomodo”

E così, secondo le stime che si leggono oggi sul web, l’assegno mensile destinato a Michelle per la gestione delle figlie potrebbe aggirarsi intorno ai 10 mila euro al mese.