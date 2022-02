Uomo crivellato da 10 colpi di pistola: il terrore nella testimonianza del figlio

La tragedia è accaduta a Lanciano: la vittima è Francesco De Florio De Grandis, un anziano signore di 72 anni: l’intero comune è sgomento.

Mattina da incubo per gli abitanti del quartiere di Santa Rita. La tragedia si è verificata a Lanciano, ancora sgomento per quanto accaduto questa domenica 13 febbraio intorno alle ore 8:00. Stando a quanto si legge nel notiziario locale Chieti Today, l’uomo era appena uscito di casa in direzione della Cattedrale per partecipare alla Santa Messa, quando è stato sorpreso e freddato con 10 colpi di pistola.

Il dolore e il terrore nella testimonianza del figlio Carmine De Florio De Grandis ai giornalisti

La tragedia consumata in strada questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti, lascia ancora sgomenti i residenti del quartiere di Santa Rita. La vittima è Francesco De Florio De Grandis, un anziano signore di 72 anni. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima è stata freddata intorno alle ore 8:00 di oggi, domenica 13 febbraio con 10 colpi d’arma da fuoco. Stando alla testimonianza del figlio, l’uomo è stato ucciso pochi minuti dopo essere uscito di casa in direzione del centro, come suo solito. I bossoli sono stati rinvenuti a poche decine di metri dalla sua abitazione.

Conosciuto in arte come Ciccillo o anche come Pittore della notte, l’anziano faceva il pittore e abitava in via Cipollone, dove è stato ucciso questa mattina a colpi d’arma da fuoco. Accorsi sul posto Polizia locale, Carabinieri, Vigili Urbani e le ambulanze del 118. Al momento è stato fermato il vicino di casa, rinvenuto con una pistola nella sua abitazione. Il terrore è palpabile nella dolorosa testimonianza del figlioCarmine De Florio De Grandis. : “Questa mattina mia madre mi ha telefonato gridando: ‘Hanno sparato, hanno sparato. Non ho ben capito che cosa fosse accaduto ma sono corso a casa dei miei. Lì, per strada c’era mio padre morto. E mia madre urlava, di dolore, dalla finestra.”

Stando a quanto riferito dal figlio, la vittima era una persona tranquilla, un grande appassionato di pittura e della cartapesta: “Non aveva conti in sospeso con nessuno.”