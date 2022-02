“Miss Italia” 1984, la ricordate? Dopo 38 anni è identica al giorno della vittoria, incredibile – FOTO

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1984

Sapete che la giovane che vinse Miss Italia nel 1984 oggi non sarebbe nemmeno ammessa al celebre concorso di bellezza?

Ebbene sì, la manifestazione ha cambiato svariate volte regolamento plasmandolo in base all’evoluzione dei tempi, della società e del comune sentire della popolazione. Per cui abbiamo visto (giustamente) il via libera per giovani donne sposate e/o già madri, tolta la pratica di prendere le misure alle concorrenti, l’età massima è stata innalzata a 30 anni. La Miss che vinse nel 1984 fu Susanna Huckstep, il cui cognome tradisce le sue origini inglesi. Venne eletta reginetta di bellezza a settembre nella suggestiva location di Salsomaggiore Terme.

Miss Italia 1984 è Susanna Huckstep: oggi non sarebbe ammessa al concorso

Susanna Huckstep è nata a Trieste il 10 giugno 1969. Quando vinse il concorso di Miss Italia nel 1984 aveva solo 15 anni. É la seconda più giovane vincitrice; la precede Anna Kanakis che si aggiudicò il titolo nel 1977 alla stessa età ma con pochi mesi in meno.

Oggi sarebbe inammissibile. Già dagli anni ’90 si levò un polverone in ambito politico al punto da promuovere un disegno di legge che non permettesse alle ragazze minorenni di prendere parte ai concorsi di bellezza. Lo storico patron Enzo Mirigliani difese la sua manifestazione. Tuttavia, dall’anno 2002, il regolamento cambiò e l’accesso è consentito solo a giovani che abbiano compiuto 18 anno per la data della finale.

Susanna Huckstep è alla soglia dei 53 anni; sembra non sia passato un solo giorno dalla sua vittoria di 38 anni fa. É ancora una donna bellissima, raffinata, elegante come provano le immagini sul suo canale ufficiale su Instagram.

Nella sua carriera ha sfilato per stilisti di fama incommensurabile come Versace, Valentino e Armani. É apparsa timidamente in qualche programma televisivo e sceneggiato sul piccolo schermo. Ha posato per i celebri fotografi Fabrizio Ferri e Oliviero Toscani.

Ha sposato nel 1991 l’imprenditore napoletano Pietro Savarese dal quale ha avuto un figlio nel 1999.