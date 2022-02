Ambra Angiolini e il suo nuovo inizio: chi è l’uomo al suo fianco – FOTO

Ambra Angiolini celebra un nuovo inizio della sua vita e lo condivide con i fan su Instagram. Il cambiamento per l’attrice, l’uomo al suo fianco: di chi si tratta

Negli ultimi mesi del 2021 era finita al centro del gossip, suo malgrado, per la fine della relazione con Massimiliano Allegri che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica. Una rottura burrascosa quella tra Ambra Angiolini e l’allenatore, che avrebbe ripetutamente tradito l’attrice, stando alle indiscrezioni, senza gestire la situazione con particolare sensibilità.

Un duro colpo per Ambra Angiolini, che aveva trascorso gli ultimi quattro anni al fianco del tecnico della Juventus. Nonostante la difficile situazione vissuta all’interno della sfera privata, la sua vita professionale non ha certo subito conseguenze. A partire dal film “La notte più lunga dell’anno“, distribuito nelle sale il 27 gennaio, e la partecipazione alla serie tv “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek, che sarà fruibile dal 13 aprile, trasposizione del celebre film uscito nel 2001.

Come ha da poco dichiarato in un’intervista, l’attrice ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera: “Non voglio affrontare l’argomento Allegri, ma far parlare il mio lavoro“. Ma ha anche deciso di concedersi un grande cambiamento dal quale ripartire, con l’aiuto di un uomo in particolare che ringrazia su Instagram: di chi si tratta?

Ambra Angiolini: “Grazie Marco”

In modo totalmente inaspettato, Ambra Angiolini ha condiviso nelle stories del suo profilo Instagram una notizia che ha stupito il web. Ha preso una decisione in modo molto riservato e ha scelto di farne l’annuncio solo una volta realizzata.

Un grande cambiamento dal quale ricominciare, a partire da un nuovo punto di vista, e non solo metaforico. Si tratta infatti di un’operazione oculare per la correzione dei difetti della vista, alla quale l’attrice ha scelto di sottoporsi, togliendo così lo strumento degli occhiali.

La foto attraverso cui comunica il nuovo grande inizio è in compagnia del medico che l’ha seguita in questo percorso, ringraziato pubblicamente in modo affettuoso: “Grazie Marco. Sono tornata a vedere bene, in ogni senso“.

Finalmente l’attrice concentra le energie sulla sua persona, spostando al centro prima di tutto la cura di sè. Un concetto che decide di sottolineare anche in occasione di San Valentino, non promuovendo il solito messaggio romantico sull’amore, ma sull’importanza di concederlo prima di tutto a se stessi.