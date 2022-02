Chiara Nasti esagerata su Instagram: la bellissima influencer ha regalato uno scatto da sogno in cui indossa un bikini piccolissimo.

Chiara Nasti è una blogger ed influencer che sta spopolando sul web: la nativa di Napoli possiede quasi 2 milioni di followers su Instagram. Le sue fotografie fanno perdere la testa a chiunque: la ragazza è dotata di una bellezza fuori dal comune e di un corpo con forme giunoniche.

La 23enne ha partecipato in passato a ‘L’Isola dei Famosi’ ed ha avuto flirt anche con personaggi seguitissimi dalle folle. Secondo alcune indiscrezioni, l’influencer fece impazzire anche Neymar. La napoletana, oggi, è sentimentalmente legata Zaccagni, calciatore in forza alla Lazio. Qualche ora fa la Nasti ha pubblicato in rete un’immagine in cui indossa un bikini fin troppo piccolo. Inutile dire che le sue forme strabordano, lasciando la platea a bocca aperta.

Chiara Nasti, il bikini è davvero troppo piccolo: davanti esplode tutto

Gli scatti in bikini di Chiara hanno sempre raccolto tantissimi consensi ed elogi. Questa volta, però, la napoletana ha oltrepassato ogni limite. La Nasti, infatti, indossa un bikini che è troppo piccolo e che invece di coprire, scopre praticamente tutto. Le sue forme esplosive, così in bella mostra, provocano tanti mal di testa e capogiri.

Il suo lato A fa paura e il suo addome è super scolpito. Come se non bastasse, la nativa di Napoli ha avuto anche la brillante idea di piazzare una natica in primissimo piano. “Chiara mi fai impazzire“, “In un’altra vita voglio nascere Zaccagni“, “Però non è giusto così“, “Ma è strabiliante”, si legge tra i commenti. Un utente, invece, è seriamente preoccupato per le sue condizioni di salute. “Con queste foto mi fai stare male“, ha scritto il seguace sotto al post.