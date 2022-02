Elisa Isoardi ha condiviso una serie di fotografie bellissime sul suo profilo di Instagram: la conduttrice sa sempre come catturare gli occhi dei suoi fans.

Elisa Isoardi è un volto molto amato e apprezzato della nostra televisione. La nativa di Cuneo he esordito prendendo parte a diversi spot pubblicitari e ad alcuni videoclip musicali. Dopo qualche esperienza minore, la classe 1982 ha condotto programmi come ‘Effetto sabato’, ‘Il Festival di Castrocaro’, ‘La prova del Cuoco’ (sostituendo Antonella Clerici) e ‘Unomattina’. La 39enne, da qualche mese, manca sul piccolo schermo: secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, ci sono grandi progetti per lei.

Elisa, in ogni modo, è sempre attivissima sui social network e praticamente tutti i giorni pubblica fotografie che stordiscono i fans. Qualche giorno fa ha postato uno shooting realizzato in spiaggia che ha fatto impazzire tutti. Questa sera, invece, ha messo sul web una serie di fotografie che hanno mandato in estasi gli ammiratori.

Elisa Isoardi ammalia il web: serie di foto da capogiro

Per vedere le strepitose immagini, vai su successivo.