Silvio Berlusconi e Veronica Lario: tutta la verità sul loro divorzio

Silvio Berlusconi e Veronica Lario si sono sposati nel 1990 e dal loro matrimonio nacquero tre figli. Dopo anni la separazione, i motivi.

L’ex premier ha avuto una vita sentimentale molto movimentata ma senza dubbio la donna più importante fu la sua ex moglie Veronica Lario.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario (vero nome Miriam Raffaella Bartolini) si sposarono il 15 dicembre del 1990 a Milano.

I due si conobbero agli inizi degli anni ’80 al Teatro Manzoni nel capoluogo della città lombarda dove l’attrice recitava.

L’ex Cavaliere rimase affascinato dalla donna che poi diventò sua moglie.

Fu l’allora sindaco di Milano, Paolo Pillitter, a celebrare le nozze con rito civile che suggellarono il loro amore.

Tuttavia Berlusconi era stato già sposato con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, i due si sposarono nel 1965 e rimasero insieme per vent’anni, fino al 1985. I figli della coppia furono Marina e Piersilvio.

Dall’amore con Veronica Lario, invece nacquero Barbara, Eleonora e Luigi.

I motivi del divorzio con Veronica Lario

Silvio Berlusconi e Veronica Lario si sposarono nel 1990 quando erano già nati tutti e tre i figli della coppia, sembrerebbe, infatti, che i due avessero una relazione già durante il matrimonio dell’ex premier con la sua prima moglie.

I due rimasero insieme per 19 lunghi anni ma poi il loro amore giunse al capolinea. Diversi furono i tradimenti nel corso del matrimonio, Daniela Santanché, addirittura, sostenne che tra i due ci fosse un patto segreto e che la Lario avesse un compagno di comune accordo con il marito.

Dunque, salvare le apparenze in pubblico per vivere in totale libertà in privato, ecco qual era il segreto accordo tra Berlusconi e la sua ex moglie.

Dopo il divorzio, ci furono delle battaglie legali legate al mantenimento che il leader di Forza Italia avrebbe dovuto versare alla sua ex consorte.

Dopo una vera e propria guerra legale, gli animi si appianarono e quando l’ex premier fu ricoverato in seguito alla positività al Covid-19, Veronica Lario espresse la sua vicinanza all’ex marito mostrandosi addolorata e preoccupata per la salute del padre dei suoi figli.