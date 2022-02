Tragico incidente, finisce contro un cartellone pubblicitario: morto 41enne

Il drammatico evento è accaduto la sera di sabato 12 febbraio a Tor Bella Monaca, nella periferia est della capitale: la vittima è S. C.

Drammatico incidente nella periferia est della capitale. La tragedia si è consumata la sera di sabato 12 febbraio, intorno alle 22:30. Il fatto è accaduto a Tor Bella Monaca, la frazione che sorge sul lato nord della Casilina. La vittima è un automobilista di 41 anni, rimasto schiacciato contro le lamiere della vettura. Secondo i primi elementi riportati da Roma Today, per motivi ancora al vaglio l’uomo ha perso il controllo dell’auto per poi schiantarsi contro un cartellone pubblicitario: l’impatto è stato fatale.

Tragico incidente a Tor bella Monaca: scenario terribile

Tragico incidente nella sera di sabato 12 febbraio a Tor Bella Monaca. Ad annunciarlo è il quotidiano locale Roma Today, la cui fonte specifica l’orario intorno alle 22:30, quando la vittima, un uomo di 41 anni – dalle iniziali S. C. – ha perso il controllo della sua Fiat Punto, finendo contro un pannello adibito agli spazi pubblicitari. Stando a quanto si legge dal notiziario, lo scenario è davvero “tremendo”: l’impatto è stato talmente violento da provocare il distaccamento totale del manifesto appeso, precipitato in seguito sul cofano del veicolo incidentato.

Secondo quanto precisa l’altro giornale locale il Corriere della città, il palo si sarebbe ripiegato su se stesso trafiggendo l’abitacolo e colpendo il conducente. Immediato l’intervento del pronto soccorso, accorso sul posto ieri sera, seguiti dalla polizia di Roma Capitale, dai vigili del fuoco e dalle ambulanze. Vano il tentativo di rianimazione: una volta estratto dalle macerie, il 41enne è stato dichiarato morto sul colpo. L’area incidentata si trova all’altezza sul grande vialone di Tor Bella Monaca, a pochi passi dall’ipermercato Pewex, in direzione Grande Raccordo Anulare. Lo schianto è avvenuto al civico 433.

La zona è stata isolata per favorire il lavoro degli agenti del V gruppo Prenestino, ex Casilino, per i rilievi.