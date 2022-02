Alice De Bortoli, ‘La vida loca del sabato sera’: tubino incontenibile, che spettacolo – FOTO

Alice De Bortoli da sogno, la giovanissima influencer sprizza eleganza da tutti i pori: il suo sabato sera con un abito davvero provocante

Appena 18 anni, compiuti da poco, ma è già una delle influencer maggiormente in vista sul web. Alice De Bortoli è lanciatissima verso la notorietà e con un fascino che lascia davvero senza parole.

Trevigiana, diventata maggiorenne ad ottobre, Alice è seguitissima su Instagram, dove conta già oltre due milioni di followers, specialmente tra i giovanissimi. Molto attiva anche su Tik Tok e su Facebook, è diventata celebre qualche anno fa per aver preso parte alla terza edizione de ‘Il Collegio’. Da allora, una ascesa che non si è più fermata e che l’ha portata, tra l’altro, ad avviare una fortunata collaborazione con l’Inter, di cui è già una delle testimonial principali.

Appassionata di calcio ma anche di danza, Alice frequenta ancora le scuole superiori, ma vede un futuro davvero radioso davanti a sé. Tra i suoi interessi anche il mondo della moda e quello dello spettacolo, nei suoi progetti c’è quello di iscriversi a una scuola di recitazione.

Intanto, con la sua bellezza, lascia spesso i numerosi ammiratori senza fiato e ce ne da’ una ulteriore prova con una sorta di piccolo book fotografico del suo sabato sera.

Alice De Bortoli, scollatura da brividi e minigonna spaziale: i fan in delirio assoluto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Una lunga serie di scatti di rara eleganza, con Alice che indossa un abito nero che le dona moltissimo e che raccoglie i complimenti di tutti i fan. Soprattutto, evidenziando la sua silhouette perfetta e le sue forme avvolgenti.

Scollatura micidiale in primo piano, gonna cortissima, si resta ad occhi aperti. La pioggia di like è scontata per lei, che come sempre sa come lasciare il segno.

Sguardo provocante e movenze sinuose, Alice fa innamorare di sé al primo colpo. Siamo davanti a una delle stelle più luminose del web, e non solo, dei prossimi anni.