“Amici 21”, gravidanza inattesa nella scuola: l’annuncio in lacrime

Amici di Maria De Filippi: l’annuncio dato in diretta alla conduttrice ha commosso i presenti in studio e i telespettatori

Una puntata ricca di emozioni l’ultima andata in onda di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso di ospitare in studio i suoi ragazzi delle scorse edizioni che, quest’anno, hanno partecipato al Festival di Sanremo. Stiamo ovviamente parlando di Emma Marrone, di Sangiovanni, di Irama e infine di Aka7even.

Dunque è stata una puntata piena di musica e di eventi, ma anche di tante belle notizie. Tutto è cominciato quando è entrato in studio Marcello Sacchetta, ex concorrente della scuola, arrivato a giudicare le esibizioni dei ballerini che si sono esibiti solo per lui. In occasione di questa ospitata veloce, ha dato un bellissimo annuncio al pubblico.

Amici di Maria De Filippi: l’annuncio di Marcello Sacchetta commuove tutti

Tra le lacrime, infatti, Maria ha annunciato che Marcello presto diventerà papà. In lacrime, infatti, lui ha annunciato che la sua compagna Giulia Pauselli è incinta. Anche lei è una ex ballerina della scuola, ha esordito anni fa per poi diventare una professionista. “Ha deciso di continuare a ballare anche ora che aspetta un bambino” ha rivelato Marcello, con una punta di orgoglio per la donna che ama.

Per Marcello è una gioia incontenibile, sperava davvero di riuscire a realizzare questo suo piccolo, grande sogno e non vede l’ora di conoscere quello che sarà suo figlio oppure sua figlia. Sia per lui che per Giulia è un momento davvero molto importante della loro vita e anche della loro carriera.

Giulia e Marcello sono una bellissima coppia e anche tanto amati, infatti sui social sono stati travolti da migliaia e migliaia di congratulazioni per la gravidanza.